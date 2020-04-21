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Попавшая в прогноз погоды кошка в 10 раз увеличила рейтинги телеканала: видео

Прогноз погоды теперь смотрят не только жители штата Индиана, но и люди из Европы и Австралии

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:45

Ведущий прогноза погоды на телеканале WFIE-TV Джефф Лайонс вынужден работать удаленно. Журналист обустроил у себя дома целую студию – установил хромакей, одолжил осветительные устройства, поставил iPad в качестве камеры – и начал вести прямые эфиры. Однако однажды в кадр влезла кошка Джеффа – Бетти, благодаря чему рейтинги телеканала значительно выросли. Теперь животное появляется в прогнозе погоды регулярно, пишет Bored Panda.

Благодаря кошке рейтинги телеканала WFIE-TV значительно выросли
Благодаря кошке рейтинги телеканала WFIE-TV значительно выросли
Фото: Jeff Lyons / Facebook

Выпуски с необычным тандемом собирают в 10 раз больше просмотров, рассказывают представители телеканала. Кошка даже получила свой титр – Betty the weather cat (погодная кошка).

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Лайонс рассказал, что нашел Бетти у себя на подоконнике 10 лет назад. Она постоянно приходила к нему и просила еду. Дочка уговорила телеведущего взять питомца домой.

Из комментариев к видео можно сделать вывод, что этот прогноз погоды теперь смотрят не только жители штата Индиана, но и люди из Европы и Австралии.

Напомним, кошка по имени Нала стала самой популярной в социальной сети Instagram. У животного даже есть собственный сайт. Сейчас у нее больше четырех миллионов подписчиков. Нала стала рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. Кроме этого, мы писали о женщине, которая стала миллионершей благодаря кошке с забавной мордой.

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Источник: Сегодня
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