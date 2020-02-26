Поправилась на 500 граммов: стюардессу выгнали с работы из-за лишнего веса

После трех лет разбирательств в суде авиакомпанию все же оправдали

Стюардессу авиакомпании Malaysia Airlines Ину Мелиссу Хассим с 25-летним опытом работы уволили из-за того, что она поправилась на один фунт (почти полкилограмма). После трех лет разбирательств в суде перевозчика все же оправдали. Об этом сообщает Fox News.

"Эта политика позволяет нашим бортпроводникам быть здоровыми и самыми лучшими в мире. Только такие сотрудники при необходимости смогут обеспечить безопасность пассажирам", – прокомментировали инцидент представители Malaysia Airlines.

Стюардесса лишилась работы из-за 500 граммов лишнего веса Фото: Depositphotos

Как сообщается, в сентябре 2017 года бортпроводницу уволили из-за того, что ее комплекция перестала соответствовать регламенту перевозчика. Вес женщины составлял 133 фунта (60 кг) и на полкилограмма превышал норму.

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Хассим отстранили от должностных обязанностей и предоставили ей врача. Стюардессе дали 18 месяцев на потерю лишнего веса. Из-за сложившейся ситуации бортпроводница подала иск в суд, но проиграла.

Ранее "Сегодня" писали, как стюардесса жестко подставила пару, которая занималась любовью в туалете. Кроме этого, мы рассказывали о бортпроводнице, играющей в прятки на борту самолета.

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