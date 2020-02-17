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Посадка боком: пассажирский самолет развернуло в воздухе, видео

Воздушное судно боком зашло на взлетно-посадочную полосу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:20
Посадка самолета во время мощного урагана попала на видео
Посадка самолета во время мощного урагана попала на видео
Фото: Pixabay

В лондонском аэропорту Хитроу (Великобритания) произошло ЧП: пассажирский самолет авиакомпании Etihad Airways совершил посадку при неблагоприятных погодных условиях. Из-за шторма "Деннис" скорость ураганного ветра составляла 91 милю в час (146 километров в час). Видео появилось в Instagram-аккаунте Speed Bird TV.

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На обнародованном ролике показано, как воздушное судно боком заходит на взлетно-посадочную полосу, находясь под воздействием мощных потоков воздуха.

Публикация от SPEEDBIRDTV (@speedbirdtv)

По информации издания Daily Mail, лайнер приземлился в штатном режиме, в результате произошедшего никто из пассажиров и летного состава не пострадал.

Смотрите видео: пассажир самолета, совершившего экстренную посадку, снял панику на борту

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К слову, в Хитроу из-за непогоды были отменены сотни рейсов. Предполагается, что пик шторма придется на понедельник и вторник, 17 и 18 февраля.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на борту Boeing 737-340 пакистанских международных авиалиний произошло курьезное ЧП: пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода, когда пыталась попасть в туалет. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как вести себя при экстренной посадке самолета.

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