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Пошло украшенный торт опозорил девушку в день рождения: фото

Десерт с украшением в виде рога единорога рассмешил гостей торжества и пользователей сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:22
Торт на дне рождения вызвал споры в сети
Торт на дне рождения вызвал споры в сети

39-летней Даниэль Эдамс из английского графства Эссекс испекла на день рождения 14-летней дочери торт с украшением в виде рога единорога. Однако гости торжества интерпретировали увиденное иначе.

Женщина рассказывает, что ей понравился торт с украшением в виде рога единорога, который продавался в местном супермаркете. Она решила испечь такой же, но без молока, так как ее младший сын страдает от непереносимости лактозы. Кроме того, женщина использовала другой краситель. Работа заняла пять часов.

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На день рождения, который праздновали в ресторане, собрались 14 человек. Когда подруги Эдамс увидели ее творение, они принялись шутить, что большой пунцовый рог похож на фаллоимитатор. "Он показался им уморительным, — жалуется женщина в комментарии для издания Daily Mirror. — Они спрашивали, что им делать: садиться на него или есть". В Facebook фотография торта вызвала похожую реакцию.
 

Эдамс утешается тем, что дети не слушали издевательских комментариев и ели угощение с удовольствием. "По крайней мере, дочке он понравился, — говорит женщина. — И она не увидела в нем ничего, кроме единорога, которого и просила".

Напомним, красотка-россиянка "упала" лицом в праздничный торт: курьезное видео. Ранее мы писали, что именинник на видео нырнул в торт и загорелся.

Смотрите видео о геометрических тортах от Динары Касько:

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Источник: Сегодня
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