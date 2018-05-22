"После 27 лет на девушке ставят крест": украинец на видео рассказал о жизни в Китае

Украинец в интервью сайту Сегодня.Lifestyle рассказал всю правду о Поднебесной

Украинец рассказал о жизни в Китае. Фото: instagram

24-летний архитектор из Киева Юра Петренюк почти год живет и работает в Китае (Гонконг). Сначала он побывал на практике в Испании, а затем нашел работу в Поднебесной и решил остаться там подольше. Сайт Сегодня.Lifestyle узнал, как сейчас живет украинец и чем его удивила и шокировала эта экзотическая для нас страна.

Ранее мы вам уже рассказывали, как живет украинка в США: "Как будто попала в СССР".

Юра Петренюк. Фото: "Сегодня" Юра Петренюк. Фото: "Сегодня" Юра Петренюк. Фото: "Сегодня" Юра Петренюк. Фото: "Сегодня" Юра Петренюк. Фото: "Сегодня" 1/5

- Как ты попал в Китай?

- Я уехал в Китай сразу после окончания магистратуры в Киеве. Перед сдачей диплома меня пригласили на практику в Санта Круз де Тенерифе (Испания). И вот я подумал, почему бы мне некоторое время не поработать в другой стране. Китай был одним из вариантов, ведь таких вещей, как здесь, в других странах не строят. Есть много инфраструктурных объектов и небоскребы безумной высоты. Также постоянно повышаются стандарты. Нечто подобное можно увидеть разве что на Ближнем Востоке, да и то не в таких масштабах. Если посмотреть на карте, Гонконг находится между всей Азией и Китаем. Этот город имеет выгодные для иностранных инвесторов законы, поэтому международные компании открывают здесь свои офисы. Сюда приезжает много иностранцев и культура здесь близка нам.

- Был какой-то разлом стереотипов, когда ты впервые приехал в Китай?

- Я никогда не думал, что поеду куда-нибудь в Азию на долгое время. Все, что я знал о Китае, было очень поверхностным – история и география, а также отзывы друзей и тех, кто здесь работали. Когда я впервые приехал в Китай, у меня был сплошной шок, начиная с погоды. Был август – постоянно градусов где-то +37, а ветер еще теплее, чем температура воздуха. Люди, которые не очень следят за тем, что происходит вокруг них, и не обращают внимания на других. В нашей ментальности все-таки есть желание больше отдавать – европейцы относятся с пониманием к нуждам окружающих. А здесь все постоянно сами по себе. И вот даже если ты делаешь что-то антисоциальное с европейской точки зрения, то для Китая это норма – выдавать естественные для человека звуки, мусорить. От этого у меня был шок.

Lamma Island Фото: instagram.com/radiopetreniuk

- Когда ты вышел из аэропорта, что в первую очередь тебя удивило?

- На меня дул очень горячий ветер, как будто с внешней стороны кондиционера. Показалось, что это что-то ненастоящее. И к этому очень трудно привыкнуть. Из приятного, меня как архитектора поразил аэропорт в Гонконге. Думаю, один из самых крутых в мире. Также очень удачная транспортная система, соединяющая аэропорт с городом. Я вышел из терминала, сел на поезд и уже через тридцать минут был в центре Гонконга. Хотя сам аэропорт находится на другом острове. Собственно, и я тоже живу на небольшом острове, а работаю на континентальной части Гонконга. Добраться туда можно на паромах или подводными тоннелями. В 1990-х годах аэропорт был в центре города и в интернете можно найти фото, на которых самолет пролетает между небоскребами – это выглядит очень страшно.

- Китайцы фотографируют белых людей, снимают на видео. Это правда?

- Да. Хотя в Гонконге местные жители уже привыкли к европейцам, а вот люди из континентального Китая всегда реагируют эмоционально. Светловолосые и голубоглазые иностранцы для них – это эталон красоты. Если они знают английский, то обязательно скажут, какой ты хороший. Сделают фото с тобой, конечно. Некоторые не стесняется, подходят и просят сделать селфи. Это все очень весело! Хотя приезжие относятся к этому настороженно. Полагают, что вот меня сфотографируют, потом будут пользоваться моими фото. Но ведь понятно, почему они это делают. До того, как уехать из своей китайской провинции, они видели только подобных себе людей. При чем, в очень большом количестве.

- Как ведут себя обычные китайцы? Как они одеваются, что делают после рабочего дня?

- Китайцы, особенно жители Гонконга, очень берегут свое время. Время – это деньги. Здесь нужно постоянно становиться как можно богаче. Жизнь на острове требует как минимум 25 минут, чтобы добраться до работы, если ты работаешь прямо у пирса, а это не очень часто бывает. После рабочего дня они идут домой и отдыхают. Не делают больше ничего. Молодежь на выходных может еще пойти куда-то в горы, на выставку, иногда смотрят кино. В основном их отдых – это дом, семья. Относительно одежды, например, о жителях Шанхая говорят: нет ни одной вещи, которой бы они не надели. То есть мода open minded, такая очень свободная. Могут надеть на себя все что угодно. Также нет такого блюда, которого бы не ел житель Гонконга. Поглощают почти все, кроме диких животных. Это тоже был шок.

- Как тебе местная еда? Слышал, что там есть много всего, но ничего питательного.

- Здесь едят рис, жирное мясо, все внутренности из животных. Блюда очень тяжелые и не очень сытные. Это буквально как фастфуд, когда ты наедаешься по горло за десять минут, а уже через час чувствуешь, что поел бы еще. Где-то раз в неделю я хожу в местные рестораны. Вообще, здесь не очень принято есть дома и готовить, потому что очень мало жилой площади в квартире и кухни очень маленькие. Люди едят где-то на улице, как правило.

- Продукты дорогие или дешевые? Сколько денег тратишь на еду?

- Местные продукты достаточно дешевые – это рис, китайские листья салата, замороженное мясо. Недорогие продукты с местных рынков, которые есть в каждом районе. Там можно купить свежую рыбу, овощи и фрукты. Но ведь европейцы не хотят каждый день есть китайские листья салата (на вкус как капуста). Лично я не могу. Утром я готовлю сам, потому что есть возможность поесть на пароме, где это разрешено. Мой завтрак – это фрукты или какой-то сэндвич. Обедаю в местном ресторане возле офиса, а ужинаю, когда уже выйдет освободиться из офиса. К слову, западная еда здесь гораздо дороже, потому что это экспорт. Кроме того, они не едят молочных продуктов. Если говорить о ценах, то все где-то в четыре раза дороже, чем в Украине. В день трачу на еду 150 гонконгских долларов, это около 600 гривен.

- Есть миф, что все китайское – это барахло. Правда?

- Это скорее стереотип, потому что все зависит от цены. Китайцы называют тебе цену за свою продукцию – пять долларов, например. Ты с ними можешь торговаться дальше, конечно. Попросить, чтобы сделали за один доллар. Они согласятся и сделают барахло за один доллар. Все равно это кто-то купит.

- На каком языке говоришь?

- Я даже не учу китайский, поскольку у нас международный офис. Работают люди из Великобритании, Швеции, Италии, Украины. Английский язык в Гонконге местные учат с начальной школы. Не могу сказать, что все его здесь знают, но если ты идешь в магазин или в ресторан, то там найдется человек, который тебя поймет. Молодежь практически вся свободно общается на английском. Поэтому мне нет нужды учить китайский. Что интересно: кантонский язык, на котором общаются в Гонконге в том числе, звучит очень страшно. Люди буквально кричат друг на друга. Иногда это раздражает.

- Кем преимущественно работают украинцы в Китае?

- У белых людей здесь преимущество. Двое моих друзей работают учителями английского языка, потому что у них с внешностью все в порядке, да еще и светловолосые. Но в Гонконге, поскольку это бывшая британская колония, чтобы работать учителем, нужно уже иметь специальную лицензию. На этих должностях работают преимущественно американцы, австралийцы или британцы. Еще здесь очень много наших моделей – среди украинцев это самая распространенная профессия. Знаю также, что есть студенты из Украины, а также уличные музыканты.

- С поиском работы местным сложнее или проще, чем иностранцам?

- Наверное, проще. Для местного населения не нужна виза, но они получают в разы меньшие зарплаты.

Китай Фото: instagram.com/radiopetreniuk

- А какая там зарплата средняя и минимальная?

- Минимальная зарплата – две тысячи американских долларов. Возможно, немного меньше – 1900. Но с такой зарплатой достаточно трудно здесь прожить, разве что у тебя есть собственное жилье. Самые высокие зарплаты у топ-менеджеров – где-то около 120 тысяч гонконгских долларов (это примерно 18 тысяч американских долларов). Много зарабатывают экономисты, юристы и банкиры. К тому же, Гонконг очень близко находится к Шэньчжэню, мировой IT-столице. Здесь часто открывают свои офисы программисты.

- Где ты живешь?

- Я живу на острове, где аренда дешевле. Снимаю комнату в квартире еще с двумя соседями. У нас три спальни. Плачу около 800 американских долларов. Ранее тратил 40% зарплаты на жилье, но было трудно прожить. Поэтому я уменьшил расходы на это до 35% и стало лучше. Вообще, Гонконг – это самый дорогой город в плане недвижимости, потому что очень ограниченная площадь под застройку. А население постоянно растет и аренда растет соответственно – около 7% в год. Чтобы купить квартиру здесь, нужно работать всю жизнь, и то это будет десять "квадратов" в бедном районе.

Ночная улица Гонконга Фото: instagram.com/radiopetreniuk

- Как китайцы отдыхают и проводят свое свободное время?

- На юге китайцы почти не пьют алкоголь, уделяют больше внимание спорту и здоровью. Любят пойти в горы, погулять, сходить на пляж – поплавать, заняться серфингом или покататься на велосипедах. Выходных здесь очень мало, а норма отпуска всего 14 дней. Интересно, что китайцы хотят показать преданность своему начальнику. Работник из Китая не уйдет из офиса раньше, чем его начальник. Если руководитель задерживается допоздна, они будут сидеть на работе и уйдут следом за ним.

- Когда женятся?

- В Китае брак очень важен для девушек. 27-летняя китаянка уже считается "вторым сортом", на нее никто не обращает внимания – по сути ставят крест. Это можно сказать обо всей Азии, где к женщинам относятся с неуважением.

- А почему именно 27 лет?

- Не знаю. Может это нумерология, которая здесь очень распространена. В Гонконге у такой девушки есть еще шанс жениться на иностранце, потому что у нас это вполне нормально. Словом, китаянки горят желанием жениться как можно быстрее.

Китаянки Фото: instagram.com/radiopetreniuk

- Какой нормальный возраст для женитьбы в Китае?

- 23-25 лет – это норма.

- Ты не чувствуешь себя одиноким в этом мегаполисе?

- Да, наверное, это самое распространенное ощущение здесь. Хотя очень легко найти людей, с которыми можно погулять и пообщаться. Взять тех же китайцев, которые считают тебя чем-то особенным. Но есть желание пговорить с людьми на родном языке, с кем-то поближе. Европейцы, которые здесь живут, – это все-таки не то. Хотелось бы видеть больше родных лиц на улице. У меня уже несколько раз так было: идешь по улице, видишь человека и понимаешь – это украинец. Ты или он подходит, спрашивает, говоришь ли ты на английском или русском. Затем вопрос, знаешь ли украинский язык. Если ответ "да", разговор затягивается на часы. Это очень приятно.

- А почему так сразу видно украинцев?

- Очень легко выделить человека из наших краев по манерам, взгляду, внешности.

- Есть какая-то разница между китайцами, которые живут в провинции и теми, что в мегаполисах?

- Я разницы не почувствовал. Они одинаково неаккуратные, одинаково ведут себя на улице. Я вот путешествовал по работе, был в еще одном большом городе – столице другой провинции. Так вот там намного чище, чем в Гонконге. Люди живут не так близко друг к другу. Это напоминает больше наши города, но с развитой архитектурой. Они любят брать в пример европейские модели автобусов, трамваев, метро и делать это все у себя. Часто это выглядит смешно.

Lamma Island Фото: instagram.com/radiopetreniuk

- Гигиена китайцев: до какого предела это может доходить?

- В Гонконге, в отличие от материкового Китая, часто замечал, что местные могут есть в двух метрах от свалки мусора с крысами. Для них это норма, для нас – смерть. Выглядит все это безобразно. Но личная гигиена – это миф. Это юг, если ты не будешь за этим следить, появляются проблемы.

- Что ты знаешь о китайской традиционной медицине?

- Чтобы вылечиться, они едят и пьют иногда очень странные вещи. Мне, например, понравился китайский традиционный чай, который очень хорошо помогает от различного типа простуд. А это здесь бывает часто, поскольку очень высокая влажность воздуха. Чай работает даже лучше, чем химические лекарства.

- С точки зрения экологии, говорят, там тяжелый воздух?

- В Гонконг нет собственных заводов, а самое большое зло – это автомобили. Кроме того, недалеко есть такие города как Шэньчжэнь и Гуанчжоу, где расположены огромные заводы. Перед большими праздниками китайцы работают больше, чем обычно, и тут появляется смог. Видимость сокращается на один-два километра. Хорошо, когда в такие дни проходит дождь. Тогда становится снова чисто и красиво.

- Они ходят в респираторах?

- В Гонконге это больше как мода, ведь все не так плохо. Тренд идет из Шанхая, думаю. Они начали повторять и делать все эти интересные маски. Моделировали их в различных формах и цветах – даже черными. Сейчас здесь редко встретишь кого-то в маске, но чаще всего это крутые образцы, явно не из аптеки за пятьдесят копеек. Хотя в Пекине, например, где ужасная ситуация с воздухом, падает черный дождь и постоянно смог, там действительно люди ходят в масках.

Остров в Китае Фото: instagram.com/radiopetreniuk

- Китайцы ценят высшее образование? Любят читать, ходить в музеи?

- Они ценят высшее образование, но не каждый может его получить. Во-первых, это дорого. Во-вторых, здесь такая система, что если ты не сдал экзамен в средней школе, то ты не пойдешь в высшую школу. То есть твое обучение зависит от оценок и может закончиться даже в самом начале. Поэтому здесь живут люди разного уровня образованности. Жители Гонконга с самого детства начинают учить английский язык, географию, играют на пианино. Даже по окончанию садика они должны проходить интервью, на котором рассказывают о своих талантах, о том, какие они молодцы, как они сильно хотят учиться дальше. И таких интервью будет еще много – до самого университета. Поэтому далеко не все получают высшее образование, даже среди обеспеченных людей.

- Можешь назвать ментальную черту китайцев?

- Пожалуй, неаккуратность. Хотя я бы не сказал, что у них есть такая вот ментальная черта характера. Впрочем, они очень невнимательны и не обращают внимание на других. Я это заметил еще, когда путешествовал по Исландии. Возле гейзеров, где термальные воды, висит куча знаков: "Люди, будьте осторожны – это кипяток", "Сваритесь, пожалуйста, не суйте туда пальцы". И только китайцы делали это, потому что им интересно. Вообще, они больше сконцентрированы на себе и своем собственном мире.

- Как китайцы относятся к России и Путину?

- В плане политики их ничего не интересует, кроме Китая. Я никогда не замечал, чтобы китаец поднимал тему политики. У них это не очень разрешено. Люди в Гонконге пытаются, правда, демонстрировать как-то свою позицию. Четыре года назад устроили даже большие протесты – надеются на полную независимость. Хотя, по моему мнению, такого шанса нет. В целом китайцы верят в своего лидера, верят в то, что он ведет их правильной дорогой и поддерживают это.

- Китайцы знают что-то об Украине?

- Мало. Чаще всего, когда у меня спрашивают "ты откуда", я отвечаю – "Ukraine". Они слышат "Юкей", потому что на китайском языке "Украина" звучит совсем иначе – там нет буквы "р". Да и так далеко не все знают, где находятся эта страна. География – это точно не то, в чем китайцы сильны. Еще интересно, что я заметил... Возможно, это тоже связано с незнанием географии: они любят путешествовать в какие-то случайные страны – Эстония, Черногория. То есть получается: "Я живу в Китае. Почему бы мне не поехать в отпуск в Черногорию?". И это не один человек, а многие.

- Вернешься в Киев?

- Я планирую возвращаться, но ненадолго. Сначала решил переехать сюда на год, но сейчас появилось желание остаться дольше, увидеть больше. Сюда приезжают работать люди даже из Великобритании и Франции. Однако это точно не тот город, где бы я хотел прожить всю жизнь. Связываю свою судьбу с Украиной, конечно. Впрочем, возможностей для молодых людей в плане архитектуры заграницей все-таки больше.