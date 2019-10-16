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После смены пола мужчина захотел вернуть все обратно

После операции у британца начались панические атаки, он стал много пить

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:14
Мужчина попробовал быть женщиной и передумал
Мужчина попробовал быть женщиной и передумал
Фото: Depositphotos

У 60-летнего Питера Бенджамина из Великобритании в 2011 году диагностировали гендерную дисфорию – состояние, при котором человек не может принять свой биологический пол. В 2015 году он перенес операцию по удалению мужских половых органов, однако сейчас вновь решил стать мужчиной. Об этом сообщает издание The Sun.

Питер Бенджамин до операции
Питер Бенджамин до операции
Фото: facebook.com/evanglistpeter.benjamin.1

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После смены пола у Бенджамина начались панические атаки, он стал много пить и понял, что снова хочет стать мужчиной. Питер заявил, что не получил достаточной психологической поддержки после смены пола и не смог найти себе друзей среди женщин. Он постоянно боялся, что на него кто-нибудь нападет, даже поход по магазинам вызывал у него панические атаки.

Питер Бенджамин после операции
Питер Бенджамин после операции
Фото: facebook.com/evanglistpeter.benjamin.1

После решения вновь стать мужчиной Бенджамин выбросил семь мешков женских вещей, париков и косметики. Он не обновлял свидетельство о рождении от 31 августа 2016 года, в котором говорится, что он родился девочкой.

Напомним, в США мужчина-трансгендер родил здорового мальчика. Также мы рассказывали, как монах сменил пол ради карьеры модели.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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