После смены пола мужчина захотел вернуть все обратно

После операции у британца начались панические атаки, он стал много пить

Мужчина попробовал быть женщиной и передумал Фото: Depositphotos

У 60-летнего Питера Бенджамина из Великобритании в 2011 году диагностировали гендерную дисфорию – состояние, при котором человек не может принять свой биологический пол. В 2015 году он перенес операцию по удалению мужских половых органов, однако сейчас вновь решил стать мужчиной. Об этом сообщает издание The Sun.

Питер Бенджамин до операции Фото: facebook.com/evanglistpeter.benjamin.1

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После смены пола у Бенджамина начались панические атаки, он стал много пить и понял, что снова хочет стать мужчиной. Питер заявил, что не получил достаточной психологической поддержки после смены пола и не смог найти себе друзей среди женщин. Он постоянно боялся, что на него кто-нибудь нападет, даже поход по магазинам вызывал у него панические атаки.

Питер Бенджамин после операции Фото: facebook.com/evanglistpeter.benjamin.1

После решения вновь стать мужчиной Бенджамин выбросил семь мешков женских вещей, париков и косметики. Он не обновлял свидетельство о рождении от 31 августа 2016 года, в котором говорится, что он родился девочкой.

Напомним, в США мужчина-трансгендер родил здорового мальчика. Также мы рассказывали, как монах сменил пол ради карьеры модели.

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