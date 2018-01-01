Последний поцелуй: девушка жестко отомстила возлюбленному за разрыв

В итоге пострадавшего доставили в больницу с незначительными травмами

Девушка отомстила жестко. Фото: Hellbro

После того как 23-летний парень сказал девушке, что им надо расстаться, последнее, о чем она попросила, — это прощальный поцелуй. Но в итоге это оказалась лишь коварная ловушка. Во время поцелуя жительница Китая укусила бывшего за язык и не стала его отпускать, заставив парня кричать от боли.

Когда пара упала на колени, то прохожие стали собираться вокруг них, чтобы посмотреть, чем закончится история. Некоторые из них начали снимать происходящее на телефон. В результате разъединить целующихся удалось только полицейским.

Однако 26-летняя девушка отказалась добровольно отпускать бойфренда, и в итоге офицерам пришлось применить перцовый баллончик. Только тогда язык парня оказался на свободе, и пострадавшего доставили в больницу с незначительными травмами.

Позже за девушкой пришли родители, которые рассказали о её проблеме с психикой. На протяжении пяти лет она принимала лекарства, после чего её состояние улучшилось, и она отказалась от таблеток.

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