Последний звонок 2019 в Украине: когда завершается учебный год

Узнайте точную дату последнего звонка в 2019 году для украинских школ

Последний звонок 2019 в Украине Фото: Pixabay

Скоро прозвенит последний звонок 2019. Дата окончания учебного года в Киеве и других городах Украины уже определена. Ежегодно этот праздничный для школьников, родителей и учителей день проводится в конце мая.

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Последний звонок 2019: дата в Украине

Для большинства учеников – это завершение учебного года, означающее начало долгожданных летних каникул. Для выпускников последний звонок в 2019 году – это день прощания со школой, друзьями и учителями, выход во взрослую жизнь. Для их родителей – это время волнений и тревог о будущем своих дочек и сыновей. А для учителей последний звонок – это подведение итогов, передышка и законный летний отпуск, а затем – начало нового цикла в бесконечном и важном учебном процессе.

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Дата последнего звонка в 2019 году в Украине традиционно приходится на четвертую пятницу мая. Чаще всего это последняя пятница месяца, но в 2019 году в мае пять пятниц. Поэтому день проведения праздника не совпадает во всех украинских школах. Дело в том, что решение о дате последнего звонка 2019, его сценарии, форме и порядке празднования администрации школ принимают на местах самостоятельно. Главное условие, чтобы школьники ушли на летние каникулы не позднее 31 мая.

Поэтому во многих школах Украины решили не дожидаться конца месяца и провести праздник Последнего звонка 24 мая, т.е. уже завтра. А всю последнюю неделю перед летом школьники смогут отдыхать. Последний звонок 2019 Киев решил организовать в пятницу, 31 мая. А в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, в столице пройдет празднование Дня города.

А вот выпускные балы в большинстве украинских школ начнутся уже после проведения ВНО, которое стартовало21 мая и продлится до 13 июня. Но точную дату выпускных также определяет руководство школ на местах. Поэтому выпускные балы 2019 в Украине могут пройти в период 24 мая по 24 июня.

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