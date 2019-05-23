Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Последний звонок 2019 в Украине: когда завершается учебный год

Узнайте точную дату последнего звонка в 2019 году для украинских школ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Последний звонок 2019 в Украине
Последний звонок 2019 в Украине
Фото: Pixabay

Скоро прозвенит последний звонок 2019. Дата окончания учебного года в Киеве и других городах Украины уже определена. Ежегодно этот праздничный для школьников, родителей и учителей день проводится в конце мая.

Смотрите видео, как удачно одеться на выпускной:

Последний звонок 2019: дата в Украине

Для большинства учеников – это завершение учебного года, означающее начало долгожданных летних каникул. Для выпускников последний звонок в 2019 году – это день прощания со школой, друзьями и учителями, выход во взрослую жизнь. Для их родителей – это время волнений и тревог о будущем своих дочек и сыновей. А для учителей последний звонок – это подведение итогов, передышка и законный летний отпуск, а затем – начало нового цикла в бесконечном и важном учебном процессе.

Читайте также
Обзор лучших детских лагерей для отдыха

Дата последнего звонка в 2019 году в Украине традиционно приходится на четвертую пятницу мая. Чаще всего это последняя пятница месяца, но в 2019 году в мае пять пятниц. Поэтому день проведения праздника не совпадает во всех украинских школах. Дело в том, что решение о дате последнего звонка 2019, его сценарии, форме и порядке празднования администрации школ принимают на местах самостоятельно. Главное условие, чтобы школьники ушли на летние каникулы не позднее 31 мая.

Поэтому во многих школах Украины решили не дожидаться конца месяца и провести праздник Последнего звонка 24 мая, т.е. уже завтра. А всю последнюю неделю перед летом школьники смогут отдыхать. Последний звонок 2019 Киев решил организовать в пятницу, 31 мая. А в ближайшие выходные, 25 и 26 мая, в столице пройдет празднование Дня города.

А вот выпускные балы в большинстве украинских школ начнутся уже после проведения ВНО, которое стартовало21 мая и продлится до 13 июня. Но точную дату выпускных также определяет руководство школ на местах. Поэтому выпускные балы 2019 в Украине могут пройти в период 24 мая по 24 июня.

Ранее мы рассказывали, куда отправить ребенка на летний отдых: детские лагеря в Киеве 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Будущая профессия для школьника: как выбрать и на что обратить внимание Все должно быть идеально: выбираем маникюр на выпускной вечер Выпускной 2019: идеи костюмов для настоящего джентльмена Когда будут летние каникулы 2019 в Украине
школа выпускной последний звонок
Реклама

Новости партнеров

Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ирина Дмитракова: «Я скрыла свою беременность от Абдулова»
Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство
Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство
«Круто попал»: Александру Цекало предрекли скандальный развод
«Круто попал»: Александру Цекало предрекли скандальный развод
Сын Кристины Орбакайте встретил день рождения с мачехой
Сын Кристины Орбакайте встретил день рождения с мачехой

Популярные статьи

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

"Слышали страшный гул": супруги нашли в стене спальни нечто шокирующее

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

22 маяFun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Ксения Собчак раскрыла истинные причины развода с Виторганом
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Мария Кожевникова проверяет нянь на детекторе лжи
Мария Кожевникова проверяет нянь на детекторе лжи
Мария Голубкина показала заметно повзрослевшего сына
Мария Голубкина показала заметно повзрослевшего сына
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь