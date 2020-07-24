Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Последователь Винни-Пуха": медведя поймали за кражей меда у пчел, видео

Сегодня, 12:29

Специалисты утверждают, что в этом нет ничего необычного

В национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае фотоловушка сняла гималайского медведя, ворующего мед у диких пчел. Пользователи Сети в шутку называют животное последователем главного героя мультфильма "Винни-Пух". Курьезный ролик появился на YouTube в четверг, 23 июля.

Медведь, несмотря на сильный ветер, несколько дней обрывал кору со ствола дерева, где и находился улей с медом. В результате он таки добрался до заветного лакомства.

Читайте также:
Шел по пятам: охотящийся на школьника медведь попал на видео

Сотрудник отдела науки нацпарка "Земля леопарда" Глеб Седаш отмечает, что гималайские медведи обитают в юго-восточной Азии. Они много времени проводят на деревьях, а добыча меда для них – привычное дело.

"Гималайские медведи часто "вьют гнезда" на деревьях: поедая плоды, они срывают ветки и подкладывают их под себя. А в дуплах делают берлоги", – рассказывает эксперт.

Читайте также:
Кричащая молодежь заставила медведя бросить Mercedes и уйти в лес: видео

Напомним, ранее 25-летняя Джулия Тупи во время отдыха в американском округе Сассекс, штат Нью-Джерси, неожиданно столкнулась в горах с диким медведем. Невозмутимую реакцию девушки на зверя снял на камеру ее друг – Джозеф Кун.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Медведь-путешественник преодолел 640 километров и прославился Семейство спасло медвежонка, плывущего по озеру с банкой на голове: видео Парень отбился от агрессивного медведя велосипедом: курьезное видео Турист снимал свою подругу на видео и неожиданно заметил возле нее огромного хищника
видео курьез медведь пчелы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
«25 лет была любовницей женатого». Бабкина возмущена
«25 лет была любовницей женатого». Бабкина возмущена

Популярные статьи

Сегодня, 11:17Events

День ангела Ольги-2020: поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 08:03Events

С Днем ангела Ольги и Елены: яркие открытки, картинки, стихи и поздравления

Сегодня, 06:54Events

День святой Ольги и Елены-2020: история, поздравления, картинки, проза и стихи

Вчера, 16:49Афиша

Дэниелу Рэдклиффу – 31: ТОП-5 лучших ролей любимца зрителей

Вчера, 13:18Шоу-бизнес

99-летний принц Филипп впервые за долгое время появился на публике: фото

Вчера, 05:05Fun

23 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

22 июляАфиша

Памяти Богдана Ступки: лучшие роли легендарного актера

22 июляШоу-бизнес

Селене Гомес – 28: ТОП-7 интересных фактов из жизни певицы

22 июляШоу-бизнес

"Вот это отчаянные": Джамала с мужем и маленькими детьми улетела в Турцию

22 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: объявлены имена партнеров Надежды Мейхер и Санты Димопулос

22 июляШоу-бизнес

Принцу Джорджу – 7 лет: лучшие фото маленького монарха

22 июляFood

Как правильно заморозить арбуз на зиму

22 июляШоу-бизнес

Кейт Миддлтон показала новое фото принца Джорджа в честь его семилетия

22 июляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овну нужно завершить начатое, а Тельцу – научиться контролировать эмоции

21 июляШоу-бизнес

Тина Кароль в блестящем платье выступила на Славянском базаре – 2020

21 июляFood

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Новости партнеров

Смелые фото 50-летней Джей Ло, которые взбудоражили поклонников
Смелые фото 50-летней Джей Ло, которые взбудоражили поклонников
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Победительница «Х-фактора» без одежды показала себя во всей красе
Победительница «Х-фактора» без одежды показала себя во всей красе
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Украинская Джоли похвасталась идеальным телом
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром
Деми Роуз похвасталась пикантным кадром

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять