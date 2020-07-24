"Последователь Винни-Пуха": медведя поймали за кражей меда у пчел, видео

Специалисты утверждают, что в этом нет ничего необычного

В национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае фотоловушка сняла гималайского медведя, ворующего мед у диких пчел. Пользователи Сети в шутку называют животное последователем главного героя мультфильма "Винни-Пух". Курьезный ролик появился на YouTube в четверг, 23 июля.

Медведь, несмотря на сильный ветер, несколько дней обрывал кору со ствола дерева, где и находился улей с медом. В результате он таки добрался до заветного лакомства.

Сотрудник отдела науки нацпарка "Земля леопарда" Глеб Седаш отмечает, что гималайские медведи обитают в юго-восточной Азии. Они много времени проводят на деревьях, а добыча меда для них – привычное дело.

"Гималайские медведи часто "вьют гнезда" на деревьях: поедая плоды, они срывают ветки и подкладывают их под себя. А в дуплах делают берлоги", – рассказывает эксперт.

Напомним, ранее 25-летняя Джулия Тупи во время отдыха в американском округе Сассекс, штат Нью-Джерси, неожиданно столкнулась в горах с диким медведем. Невозмутимую реакцию девушки на зверя снял на камеру ее друг – Джозеф Кун.

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