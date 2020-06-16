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Потенциально опасный для Земли астероид осветил ночное небо: невероятное видео

Сегодня, 06:55

Объект находился примерно в 5,2 миллионах километров от нашей планеты

В ночном небе Западной Австралии очевидцы запечатлели странное небесное тело. Астрономы полагают, что это был астероид 2002 NN4 размером в шесть футбольных полей и диаметром до 570 метров. Об этом сообщает 9News.

Несмотря на то, что объект был хорошо виден, он находился примерно в 5,2 миллионах километров от нашей планеты. Это в 13 раз дальше, чем Луна, поэтому риска столкновения не было.

По данным NASA, подобные явления вполне нормальны. В следующий раз 2002 NN4 будет где-то рядом с Землей в июне 2029 года.

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Вместе с тем, агентство классифицирует подобные астероиды как потенциально опасные, поскольку в течение тысячелетий очень незначительные изменения в орбите астероида могут привести к тому, что риск столкновения с Землей будет выше, чем сейчас.

Смотрите также в сюжете о том, как в небе над Аризоной взорвался астероид:

Напомним, что ранее NASA собиралась "выстрелить" по астероиду. Кроме этого, наша планета чудом избежала катастрофы, когда астероид приблизился к Земле на угрожающее расстояние.

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