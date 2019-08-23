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Потенциальный жених испугался свадьбы и попал на видео

В интернете смеются над коротким роликом с церемонии бракосочетания

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:51
Парень испугался брака и рассмешил сеть
Парень испугался брака и рассмешил сеть
Фото: Depositphotos

На популярной платформе Reddit пользователь под ником Ty Tha Fly Guy опубликовал видеоролик, на котором показана забавная реакция молодого парня на его девушку, которой на свадьбе посчастливилось поймать букет невесты. По примете, это означает, что она скоро выйдет замуж. "Видать, у него другие планы на будущее", – шутят юзеры.

Best reaction I’ve personally seen. from r/funny

"Девушке лучше узнать это сейчас, пока она не потратила на него еще больше времени", "Он уехал, как только она увидела эту запись", "Можно ли быть еще менее восторженным, чем этот парень?", "Он напоминает Чендлера из „Друзей"", "Похоже, ей придется сделать еще один отскок", – обсуждают запись в комментариях пользователи сети.

Смотрите видео: сколько будет стоить самостоятельно организованная свадьба

Ролик за короткое время стал очень популярным на портале и собрал 112 тысяч лайков.

Ранее "Сегодня" писали, как 49-летний Крис Мэллон из шотландской области Западный Лотиан забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии. Кроме этого, мы рассказывали о богаче, который объявил конкурс для незамужних девушек.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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