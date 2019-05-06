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"Потеряла дар речи": золовка разозлила невесту на свадьбе

Британка пожаловалась на сестру жениха, съевшую ее блюдо на свадьбе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:38
Золовка на свадьбе съела еду невесты
Золовка на свадьбе съела еду невесты
Фото: Pixabay

На свадьбе в одном из городов Великобритании произошел курьезный инцидент: пока невеста была в уборной, сестра жениха съела ее блюдо. Об этом сообщает издание Metro.

"Я подошла к столу и увидела, что она съела все, что было на тарелке, я не знала, что делать, и просто встала рядом. Конечно, она извинилась за то, что присела на мое место, но ни слова не сказала о еде", — написала в сети обиженная невеста. 

Золовка потом все объяснила. Она решила, что избранница ее брата не собирается доедать, так как сидит на диете.  "Я потеряла дар речи, она стояла с самодовольным лицом, а жених скромно уткнулся в тарелку. Я ей объяснила, что просто отошла в туалет, а она ответила "о, прости, но еще будет десерт, наверное" и ушла", – рассказывает невеста.

Британка решила не устраивать скандал, но ее настроение было испорчено.

Напомним, ранее мы писали, как поддельное кольцо пошатнуло желание девушки выходить замуж. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти. Также "Сегодня" писали, как таинственная незнакомка на свадьбе влюбила в себя жениха.

Смотрите видео: свадебный переполох - свадьба по-французски

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