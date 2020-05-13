Потерянное 30 лет назад кольцо нашлось на другом континенте: фото
Украшение оказалось в песке в одном из американских парков
Американец по имени Скотт Сандерс из Юты в 1982 году, находясь в Германии, потерял кольцо выпускника. Мужчина уже даже не надеялся снова увидеть свое украшение, однако ювелирное изделие спустя 30 лет невероятным образом "вернулось" к хозяину, пишет издание Deseret News.
По словам Сандерса, он случайно оставил кольцо в туалете в немецком городе Битбург в 1982 году. Дэн Томандер, в свою очередь, нашел это украшение в парке на пляже в Нью-Джерси.
"Кольцо оказалось в песке одного из парков, куда мы обычно ходили в походы. Я хранил его до тех пор, пока не женился. Затем отдал кольцо моему свекру. Он положил украшение в сейф, где оно хранилось долгие годы. Только сейчас мы решили найти его владельца", – рассказывает Томандер.
Мужчине удалось выяснить, что старшая школа, где учился Сандерс, каждый год публиковала списки выпускников. Благодаря этому идентифицировать владельца кольца оказалось легко. Томандер установил, что Сандерс живет в штате Юта, всего в восьми километрах от места жительства его сына.
Смотрите видео: пес нашел кольцо с бриллиантом
Напомним, 53-летняя сотрудница начальной школы Мишель Валль из британского города Блэкпул отыскала старинное золотое кольцо. Кроме этого, мы писали о жителе города Рагби по имени Кристофер Эггинтон, который сделал предложение своей возлюбленной Сандре Бидгуд после того, как она нашла внутри пойманной им рыбы золотое кольцо.
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