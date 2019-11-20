Потерявшая сознание женщина очнулась на погребальном костре

Один из ее родственников проверил пульс и убедился, что женщина жива

Женщина очнулась на погребальном костре Фото: Depositphotos

В индийском штате Одиша (Орисса) женщина очнулась на погребальном костре. По информации телеканала Odisha TV, она потеряла сознание, потому что не ела несколько дней. Близкие ошибочно посчитали ее умершей и решили отвезти на кладбище для кремации.

Индианка пришла в себя, пока разжигался погребальный костер. Происходящее заметил один из ее родственников. Он проверил ее пульс и убедился в том, что женщина жива. Похороны прервали и вызвали скорую помощь. Потерпевшую доставили в больницу, однако во время лечения она скончалась.

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Ранее "Сегодня" писали о подобном случае: присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что "покойник" двигается. Мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии, после чего 24 июня в больнице его объявили мертвым. Также сообщалось об американце Тони Йале, который ожил через 45 минут после остановки сердца.

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