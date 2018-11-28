Поведение девочки на британском шоу шокировало зрителей: видео

Видео инцидента появилось в соцсетях и вызвало споры

Поведение девочки на шоу шокировало зрителей. Фото: pixabay

На очередной выпуск британского утреннего шоу This Morning пришла многодетная пара Адель и Мэтт Аллен. Они рассказали, что позволяют своим сыновьям и дочерям быть максимально самостоятельными: не ходить в школу, а также ложиться спать в любое время. Кроме того, родители решили не делать им прививки и не водить по врачам, сообщает The Mirror.

Родители-новаторы уже приходили на программу в 2016 году. Тогда их дочь поразила зрителей, начав мочиться прямо посреди студии. Мать ребенка рассказала, что была шокирована реакцией зрителей на инцидент: она была уверена, что произошло нечто крайне забавное.

На этот раз ведущий передачи Филипп Скофилд отметил, что дети ведут себя "ужасно хорошо", однако пользователи сети обратили внимание на маленькую девочку, которая сидела на диване и ковырялась в носу.

Пользователи сети отметили, что никогда не позволили бы своим детям так себя вести в эфире передачи.

Напомним, пышнотелая поп-звезда на шоу провалилась под сцену: появилось видео. Певица из Великобритании Джемма Коллинз попала в неприятную историю во время своего выступления на фестивале Best TV Show. Кроме этого, телеведущий случайно закурил в прямом эфире. Американский телеведущий Шон Хэннити случайно зажег электронную сигарету в прямом эфире и это видели все зрители. Дело в том, что приложение не переключилось на репортаж в нужный момент, и ведущий остался в кадре.