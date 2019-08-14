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На видео показали девочку, которая родилась "пожилой"

Точный диагноз неизвестен, потому что ребенка никогда не водили к врачу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
Бо Ракчин Фото: Vía País
Бо Ракчин
Фото: Vía País

10-летняя Бо Ракчин из Камбоджи выглядит как пожилая женщина из-за редкого кожного заболевания. Врачи предполагают, что у нее или липодистрофия, которая мешает созданию жировой ткани, или дерматолиз Алибера, уменьшающий эластичность кожи. Точный диагноз неизвестен, потому что девочку никогда не водили к врачу. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Ракчин утверждает, что часто слышит оскорбления. "Среди всех моих братьев и сестер старой выгляжу только я, – признается она. – Они не называют меня сестрой, они зовут меня бабушкой". Девочка просила ровесников не обзываться, но они продолжают ее дразнить.

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Родственники девочки и местные монахи считают причиной недуга плохую карму. Они советуют Бо Ракчин дать отпор обидчикам и очиститься от груза прошлой жизни. Сама девочка мечтает о пластической операции, которая сделает ее красивее. "Я хочу красивое лицо, потому что другие дети называют меня старушкой", – говорит она.

Ранее "Сегодня" писали, как загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку. Кроме этого, мы рассказывали, как у 28-летней Рут Хаслам из британского города Лидс диагностировали редкое заболевание – синдром запертого человека.

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