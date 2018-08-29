Появились фото загадочного племени вне цивилизации

Местные жители не особо идут на контакт с учеными

Дикари живут вне цивилизации. Фото: Facebook

Члены экспедиции Национального фонда индейцев сделали удивительное для себя открытие при исследовании лесов Амазонии в Бразилии.

Они запустили дрон, которому удалось снять в лесистой местности племя дикарей. На снятых кадрах видна опушка леса, где племенные жители выращивают урожай. Для добычи пищи они используют лук, стрелы и древний топор. Также удалось заснять их хижины и лодки.

Дикари живут вне цивилизации. Фото: Facebook Дикари живут вне цивилизации. Фото: Facebook Дикари живут вне цивилизации. Фото: Facebook Дикари живут вне цивилизации. Фото: Facebook Дикари живут вне цивилизации. Фото: Facebook Дикари живут вне цивилизации. Фото: Facebook Дикари живут вне цивилизации. Фото: Facebook Дикари живут вне цивилизации. Фото: Facebook 1/8

По словам ученых, в резервации Вале до Явари, где обнаружили ранее неизведанное племя, проживают больше десяти племен. Местные жители не особо идут на контакт с учеными и вообще стараются держаться подальше от цивилизации.

Напомним, вне цивилизации: как живут народы дикарей, которые отказались от контакта с остальным миром. В 2013 году научный журнал New Scientist подсчитал, что в мире существует около сотни таких неконтактных народов. Большинство из них, по данным журнала, проживает в труднодоступных лесных регионах Южной Америки, центральной Африки и Новой Гвинеи.

Кроме этого, в Индонезии племя выкопало трупы родственников для семейного фото.