Появились фото загадочного племени вне цивилизации
Местные жители не особо идут на контакт с учеными
Члены экспедиции Национального фонда индейцев сделали удивительное для себя открытие при исследовании лесов Амазонии в Бразилии.
Они запустили дрон, которому удалось снять в лесистой местности племя дикарей. На снятых кадрах видна опушка леса, где племенные жители выращивают урожай. Для добычи пищи они используют лук, стрелы и древний топор. Также удалось заснять их хижины и лодки.
По словам ученых, в резервации Вале до Явари, где обнаружили ранее неизведанное племя, проживают больше десяти племен. Местные жители не особо идут на контакт с учеными и вообще стараются держаться подальше от цивилизации.
Напомним, вне цивилизации: как живут народы дикарей, которые отказались от контакта с остальным миром. В 2013 году научный журнал New Scientist подсчитал, что в мире существует около сотни таких неконтактных народов. Большинство из них, по данным журнала, проживает в труднодоступных лесных регионах Южной Америки, центральной Африки и Новой Гвинеи.
Кроме этого, в Индонезии племя выкопало трупы родственников для семейного фото.