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Появились подробности о туристе, которого атаковала акула: жил в отеле "пять звезд"

Мужчина приехал на отдых вместе с супругой, чтобы отметить ее 40-летие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Появилась новая информации о найденном в желудке акулы туристе
Появилась новая информации о найденном в желудке акулы туристе
Фото: Pixabay

Появились новые подробности загадочной смерти туриста из Шотландии, 44-летнего путешественника Ричарда Мартина Тернера. Он погиб в пасти акулы на французском острове Реюньон, плавая в "безопасной" лагуне. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, хищную рыбу поймали, а в ходе вскрытия обнаружили руку с обручальным кольцом пропавшего туриста. Человеческие останки направили на ДНК-экспертизу. Полученные результаты подтвердили, что рука принадлежала Тернеру.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Отмечается, что мужчина приехал на отдых вместе с супругой, чтобы отметить ее 40-летие. Пара остановилась в пятизвездочном отеле Lux Réunion в деревне Сен-Жиль.

"Этот человек, вне всякого сомнения, считал, что находится в безопасности, – отметил житель острова. – Он занимался снорклингом возле кораллового рифа Эрмитаж. Там мелководье и теплая вода. Возможно, его унесло в открытое море волнами, или акула заплыла в лагуну. Теперь ясно одно – он мертв".

Лагуну, в которой плавал погибший турист, местные жители называли безопасной для отдыха. Коралловый риф выступал в роли защитного барьера от акул.

Ранее "Сегодня" писали, как охота акулы на мужчину случайно попала на видео. Кроме этого, мы рассказывали о серфингиста, который случайно упал акуле прямо в пасть.

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