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Появилось фото аномальной летучей мыши размером с человека

Сегодня, 12:43

На Филиппинах заметили необычное животное

Алекс Джостар из Филиппин поделился на своей страничке в Twitter фотографией аномально большой "летучей мыши" размером с человека. Этот кадр быстро стал вирусным в социальной Сети и собрал несколько сотен лайков и тысячи комментариев.

"Помните, я рассказывал вам, что на Филиппинах живут летучие мыши размером с человека? Да, именно об этом я и говорил", – написал парень в описании к снимку, на котором показано висящее головой вниз крупное млекопитающее.

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Однако, как выяснилось, это не летучая мышь, а гривастый ацеродон – млекопитающее семейства крылановых, пишет издание World of buzz. Размах крыльев этих животных достигает 1,7 м. Несмотря на размеры, они имеют довольно кроткий и нежный нрав, питаются фруктами и обитают только на Филиппинах.

Сейчас гривастые ацеродоны находятся под угрозой исчезновения – на них охотятся браконьеры.

"Они очаровательные и заслуживают нашей любви и поддержки", "Мне бы подошло такое домашнее животное", "Очень милые", – пишут юзеры в комментариях под постом Джостара.

Смотрите видео: португальские ученые выловили необычное существо

Ранее "Сегодня" писали о жительнице Нью-Йорка по имени Лия Деннисон, которая вместе со своим возлюбленным гуляла по пляжу Брайтон-Бич и неожиданно обнаружила на побережье неизвестное существо, чей длинный хвост был покрыт шипами, напоминающими зубы, а тело – круглыми наростами.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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