Появилось фото "самой красивой преступницы"

Коллега девушки утверждает, что ей около 19 лет

Красивая преступница «взорвала» сеть. Фото: pixabay

Фотографию "самой красивой преступницы Китая" опубликовала полиция Поднебесной. Девушку по имени Цинчэнь Цзинцзин объявили в розыск и обвиняют в мошенничестве. Несмотря на эти обвинения, пользователи сети в комментариях называют ее красоткой, сообщает издание South China Morning Post.

Цинчэнь обвиняют в том, что она состояла в преступной группировке, которая обманом отбирала деньги у выпивших посетителей баров и чайных домов. Двое членов банды уже сдались полиции, остальные находятся в бегах. По данным полиции, группировка вела свою деятельность как минимум полтора года.

Точный возраст и занятия Цинчэнь установить не удалось. Однако бывший коллега девушки утверждает, что ей около 19 лет.

"Самая красивая" преступница в Китае Фото: Mianyang police

Полиция отреагировала на популярность Цинчэнь ироничной цитатой: "Быть красивой – не проблема, но использование внешности для совершения преступлений – не право".

Напомним, "самый красивый преступник США" покорил подиум на Неделе модыв Нью-Йорке. Джереми Микс стал знаменитым в 2014 году, когда его снимок появился на странице полиции города Стоктон в Facebook.

Также мы писали, что новый "самый красивый преступник" дебютировал на неделе моды в Нью-Йорке. Темнокожий красавчик с врожденной гетерохромией прошелся по подиуму Helmut Lang в черном пиджаке, килте и кожаных ботинках.