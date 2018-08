Появилось невероятное видео рассвета в космосе

Астронавт Александр Гертс опубликовал уникальные кадры

Немецкий астронавт Александр Гертс, который находится на борту Международной космической станции, на своей странице в Twitter опубликовал таймлапс-видео рассветов. МКС совершает один оборот вокруг Земли за 90 минут, поэтому астронавты могут наблюдать рассвет 16 раз в сутки.

Are you curious about what an orbital sunrise FEELS like? These #timelapse images are real. And they were taken by a human being.

Wie FUEHLT sich ein Sonnenaufgang in der Erdumlaufbahn an? Diese Zeitrafferaufnahmen sind echt. Und sie sind von einem Menschen gemacht worden. pic.twitter.com/WcJw7ogVtT