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Появилось невероятное видео рассвета в космосе

Астронавт Александр Гертс опубликовал уникальные кадры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:08
Рассвет в космосе. Фото: pixabay
Рассвет в космосе. Фото: pixabay

Немецкий астронавт Александр Гертс, который находится на борту Международной космической станции, на своей странице в Twitter опубликовал таймлапс-видео рассветов. МКС совершает один оборот вокруг Земли за 90 минут, поэтому астронавты могут наблюдать рассвет 16 раз в сутки.

"Вам интересно, как выглядит орбитальный восход на МКС? Эти таймлапс-кадры являются реальными. И они были взяты человеком", – написал астронавт под видео.

Напомним, астронавт снял Землю из открытого космоса. Издание Gizmodo представило видео, которое снял бортинженер Международной космической станции (МКС), француз Тома Песке (Thomas Pesquet) во время выхода в открытый космос.

Кроме этого, мы писали, что астронавт похвастался невероятными фото Киева из космосаАмериканский астронавт Рэндольф Брезник сделал захватывающие снимки Киева с борта Международной космической станции. Фотографии космонавт опубликовал на личной странице в Facebook.

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