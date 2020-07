Появилось новое реалити-шоу: лучший игрок в The Sims получит 100 тысяч долларов

В соревновании поучаствуют 12 игроков, среди них есть популярные стримеры и блогеры

Американская корпорация Electronic Arts работает над выпуском реалити-шоу The Sims Spark'd, которое базируется на основе одноименной игры. Согласно правилам, участники смогут выиграть 100 тысяч долларов. Трейлер программы опубликован на YouTube.

В соревновании поучаствуют 12 игроков, среди них есть популярные стримеры и блогеры. Их задача – за ограниченное время создать персонажей, построить окружение и придумать для них интересную историю, пишет издание Variety.

Ведущим шоу будет финалист конкурса American Idol Райвон Оуэн, а судьями – знаменитости.

Первый эпизод покажут на канале TBS 17 июля. 20 июля состоится интернет-премьера на каналах BuzzFeed Multiplayer на платформах YouTube, Twitch и Facebook.

The Sims – серия компьютерных игр в жанре "симулятор жизни". Разработана Уиллом Райтом и компаниями Maxis и The Sims Studio. По правилам игры пользователь создает виртуальных людей – "симов", помещает их в дома, следит за их настроением, помогает им удовлетворять потребности и исполнять желания. По состоянию на 2016 год по всему миру было продано более 200 миллионов копий, что делает The Sims одной из самых успешных серий игр в истории.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о британце, который 7 лет играл в видеоигры не выходя из дома.

