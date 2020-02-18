Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появилось пугающее видео туристки, скользящей на краю 900-метровой скалы

На ролике показано, как женщина сидит на покатом утесе и постепенно подбирается к его краю

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:52
Туристка сделала фото и видео на краю скалы Фото: instagram.com/thaleswil
Туристка сделала фото и видео на краю скалы
Фото: instagram.com/thaleswil

Позирование неизвестной туристки на краю скалы Педра-да-Гавеа (около 900 метров) в бразильском городе Рио-де-Жанейро, попало на видео и напугало пользователей сети. На эту запись обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах ролика видно, как женщина сидит на покатом утесе и постепенно подбирается к его краю, поднимая вверх руки для снимка. Внизу виден город и побережье океана.

INSTAGRAM

"Даже если такие люди не гибнут и получают этот "крутой снимок", я все равно считаю, что они чересчур рискуют своей жизнью – и, возможно, жизнями других людей внизу, чтобы получить его", – написал один из юзеров. "Фотография не стоит того. И вообще этот снимок заставляет меня думать, что автор – тщеславный идиот", – высказался другой. "Кто-то еще надеялся, что она случайно соскользнет? Это было бы занятно", – отметил третий.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

Читайте также:
Игривый слон сел на туристку: появилось видео

Напомним, ранее "Сегодня" писали о девушке, которая сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Украинец на велосипеде покорил вулкан высотой 6 тысяч метров: фото В Гималаях после схода лавины пропали семь туристов: их ищут 200 человек Заблудились в горах: в Карпатах спасатели помогли двум туристам из Киева Отдохнуть в Турции станет дороже: для отелей ввели новый налог
видео курьез туристы прикол
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Домашний классический тирамису: рецепт с фото пошагово
Простые сырники из творога на сковороде
Простые сырники из творога на сковороде
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Food

Почему на Масленицу пекут блины: история и традиции праздника

Вчера, 17:24Fun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

Вчера, 17:05Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 16:18Fun

Щенок чихуахуа подружился с голубем: забавные фото и видео

Вчера, 15:11Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

Вчера, 14:38Техно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

Вчера, 14:21Fun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:50Wellness

Лунный календарь стрижек на март 2020: когда можно стричь волосы

Вчера, 12:45Техно

Удалить немедленно: Microsoft выпустила проблемный патч для Windows 10

Вчера, 09:03Техно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

16 февраляШоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

16 февраляШоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

16 февраляТехно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

16 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

15 февраляFun

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Анастасия Заворотнюк рассказала об операции
Анастасия Заворотнюк рассказала об операции
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые рассказали о связи между алкоголем и онкологией
Ученые рассказали о связи между алкоголем и онкологией
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Названы продукты, вызывающие бессонницу