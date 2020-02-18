Появилось пугающее видео туристки, скользящей на краю 900-метровой скалы

На ролике показано, как женщина сидит на покатом утесе и постепенно подбирается к его краю

Туристка сделала фото и видео на краю скалы Фото: instagram.com/thaleswil

Позирование неизвестной туристки на краю скалы Педра-да-Гавеа (около 900 метров) в бразильском городе Рио-де-Жанейро, попало на видео и напугало пользователей сети. На эту запись обратило внимание издание Daily Mail.

На кадрах ролика видно, как женщина сидит на покатом утесе и постепенно подбирается к его краю, поднимая вверх руки для снимка. Внизу виден город и побережье океана.

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"Даже если такие люди не гибнут и получают этот "крутой снимок", я все равно считаю, что они чересчур рискуют своей жизнью – и, возможно, жизнями других людей внизу, чтобы получить его", – написал один из юзеров. "Фотография не стоит того. И вообще этот снимок заставляет меня думать, что автор – тщеславный идиот", – высказался другой. "Кто-то еще надеялся, что она случайно соскользнет? Это было бы занятно", – отметил третий.

Смотрите видео: позирующую для фото туристку смыло огромной волной

Напомним, ранее "Сегодня" писали о девушке, которая сделала снимок возле фонтана и удивилась, когда рассмотрела фон.

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