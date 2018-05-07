Появилось сенсационное заявление о гробнице Тутанхамона

Открытие шокировало многих археологов по всему миру

В гробнице Тутанхамона нет тайных комнат. Фото: YouTube

Исследователи гробницы Тутанхамона сделали неожиданное заявление: оказывается, внутри помещения нет никаких тайных комнат, о которых ранее настойчиво рассказывали археологи.

Генеральный секретарь Верховного Совета Древностей Египта доктор Мустафа Вазири заявил об этом на Четвертой Международной конференции, посвященной Тутанхамону, сообщает Ahram.

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Сообщается, что в июле 2015 года британский египтолог Николас Ривз опубликовал статью, в которой предположил, что в усыпальнице Тутанхамона может быть скрытая комната, в которой была похоронена царица Нефертити. Согласно его гипотезе, она находится за северной стеной гробницы юного фараона. Гипотезу поддержал бывший министр древностей Мамдух Элдамати, который согласился исследовать стены усыпальницы. В ноябре того же года японские исследователи под руководством Хирокацу Ватанабе впервые исследовали гробницу Тутанхамона с помощью радара. Ученые обнаружили аномалии в северной и восточной стенах, которые могли свидетельствовать о наличии потайных комнат.

Специалисты из Туринского университета провели глубокое сканирование при помощи георадара и пришли к выводу, что скрытых помещений в гробнице нет.

Напомним, в конце 2016 года археологи заявили об ошеломляющей находке в Египте. На территории египетского некрополя Куббет эль-Хава обнаружена древняя стена – ученые считают, что нашли новые гробницы.

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