Появилось уникальное фото трехглазой змеи-мутанта

Пресмыкающееся, которое позже назвали Монти Пайтон, найдено на шоссе в 40 километрах от города Дарвин

В Австралии найдена трехглазая змея Фото: Pixabay

Рейнджерам службы парков и дикой природы Северной территории Австралии удалось сфотографировать уникальную трехглазую змею длиной 40 сантиметров. Об этом сообщается на Facebook-странице Northern Territory Parks and Wildlife.

Пресмыкающееся, которое позже назвали Монти Пайтон, найдено на шоссе в 40 километрах от города Дарвин. Эксперты сделали рентген, который показал, что у змеи не две сросшиеся головы, а одна. При этом в черепе имелась дополнительная глазница. Также указывается, что пресмыкающееся, по всей видимости, так развивалось во время эмбриональной стадии. Мало вероятно, что третий глаз появился из-за окружающей среды.



"Я раньше не видел трехглазую змею, но у нас в лаборатории есть двуглавый кобровый питон – это просто другой вид мутации, похожий на тот, что мы видим с сиамскими близнецами", – рассказывает BBC News серпентолог Брайан Фрай.

Напомним, странное существо выловил фермер из США. Кроме этого, "Сегодня" писали, что в Тихом океане выловили акулу-мутанта с зубами змеи.

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