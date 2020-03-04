Появилось видео ожесточенной битвы дикой кошки ягуарунди и удава

Инцидент произошел в аргентинском городе Лас Лахитас

Ожесточенную схватку дикой кошки ягуарунди и удава удалось запечатлеть на видео лесному рейнджеру Соулу Рохасу из аргентинского города Лас Лахитас (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

"Местные жители знают, как обходиться с дикими животными. Удав не ядовит", – рассказывает Соул Рохас в комментарии для издания The Sun. Мужчина предположил, что животные обитают в одном из трех национальных парков, расположенных поблизости.

На обнародованной в YouTube записи показано, как огромный удав опутал дикую кошку посреди грунтовой дороги и пытался задушить ее. Ягуарунди визжала и отчаянно сопротивлялась. Четыре человека вмешались в схватку и помогли кошке освободиться из захвата рептилии.

К слову, самцы ягуарунди могут достигать 80 сантиметров в длину, а самки – 65 сантиметров. Удавы считаются охраняемым видом, так как их отлавливают браконьеры из-за ценной кожи и на продажу в качестве домашних животных.

Ранее на Facebook-странице GG Wildlife Rescue Inc. появилась фотография питона, которой полностью поглощает тело убитого крокодила. Снимок в Сети разместил житель австралийского Квинсленда – Мартин Мюллер. Кроме этого, мы писали, как пес умер в "объятиях" огромного питона, чтобы спасти жизнь своим хозяевам.

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