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Появился простой тест, определяющий самых умных людей

Чтобы вычислить уровень IQ, необходимо ответить всего лишь на три вопроса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:11
В сети появился самый короткий тест на IQ
В сети появился самый короткий тест на IQ
Фото: Depositphotos

Элементарный математический тест, с помощью которого можно определить высокий уровень интеллекта у человека разработал американский ученый, профессор и преподаватель Массачусетского технологического института Шейн Фредерик. Он сложил три самых простых задачи для вычисления уровня IQ, пишет Mirror.

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Профессор называет вопросы теста простыми в том плане, что правильный ответ легко понять при объяснении, но для самостоятельного решения необходимо импульсивно "подавить" цифры, которые приходят на ум первыми. В качестве эксперимента Фредерик предложил решить его трем тысячам человек из разных сфер и с различным уровнем образования, в том числе студентам Йельского и Гарвардского университета. Правильные ответы на все три вопроса нашли только 17 процентов участников.

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Тест на IQ от Шейна Фредерика

  1. Совместная стоимость теннисной ракетки и теннисного мячика составляет 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?
  2.  Пяти машинам текстильной фабрики требуется пять минут, чтобы изготовить пять вещей. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?
  3. В пруду растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Если для того, чтобы они полностью заполнили озеро, требуется 48 дней, то сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

Наиболее распространенными ответами являются 10 центов, 100 минут и 24 дня соответственно, однако они неверны. Профессор утверждает, что каждый, кто отвечает не "10 центов", фактически дает правильный ответ. На самом деле верные результаты таковы: 5 центов, 5 минут, 47 дней.

Ранее ученые назвали неожиданный признак гениального ума. Кроме того, "Сегодня" писали, что всех самых умных людей объединяет одно свойство

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