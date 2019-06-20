Поздравления на выпускной 2019: красивые пожелания

Подготовьте красивые поздравления на выпускной 2019 для детей и учителей

Поздравления на выпускной и последний звонок 2019 Фото: Depositphotos

Самые красивые и трогательные поздравления на выпускной вечер для выпускников 2019 года. Волна выпускных балов вскоре захлестнет все школы Украины. Не забудьте поздравить с праздником вчерашних школьников, готовящихся шагнуть во взрослую жизнь. Выбирайте лучшие стихи на выпускной вечер.

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Лучшие пожелания на выпускной своими словами

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Поздравляю с выпускным и от чистого сердца желаю удачного старта во взрослую жизнь, успешного поиска своего дела и своих интересов, добрых друзей и поддержки родных, блестящих идей и перспективных горизонтов, счастья в душе и вечного стремления к своим мечтам.

Поздравления на выпускной Фото: Depositphotos

Доброе поздравление на выпускной учителям

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На выпускном, спасибо,

Хотим сказать мы вам,

Самым родным, любимым,

Своим учителям.



Вы год за годом нас

Вели дорогой знаний

И вот пришла пора

Нам расставаться с вами.



На выпускном желаем

Добра вам и любви,

Простите, что мы нервы

Вам не берегли.



Мы жизни открываем

Новую страницу,

И обещаем: нами

Вы будете гордиться.

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Последний звонок 2019: поздравления выпускнику

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Дорогой выпускник! Поздравляю с последним школьным днем и хочу пожелать, чтобы полученные здесь знания помогли тебе стать известным, великим, смелым, уверенным в себе человеком. Пусть осуществится каждая твоя мечта, даже та, которая кажется несбыточной, пусть впереди тебя ждет все только хорошее, доброе и радостное.

Поздравления на выпускной Фото: Depositphotos

Прикольные слова одноклассникам на выпускной

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Прозвенел звонок последний,

Контрольные все позади!

Год закончился учебный,

Лето, радость впереди!



Пусть каникулы подарят

Море счастья и веселья!

И пускай в летнем разгаре

Классным будет настроенье!

Добрые поздравления на выпускной от родителей

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Последний прозвенел звонок.

Со школой, дети, время попрощаться.

Как детство незаметно пронеслось,

Во взрослый мир пора вам постучаться.



Пусть легким будет дальше жизни путь,

Великие пускай вас ждут свершения,

Пусть воплотятся смелые мечты,

И пусть не помешают вам сомнения.



Мы благодарны всем учителям,

Директору — за труд ваш неустанный.

Надеемся, выпускники прославят вас

Своим талантом, ярким, многогранным.

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