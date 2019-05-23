Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления на выпускной и последний звонок 2019

Подготовьте красивые поздравления на выпускной и последний звонок 2019 для детей и учителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:48
Поздравления на выпускной и последний звонок 2019
Поздравления на выпускной и последний звонок 2019
Фото: Depositphotos

Самые красивые и трогательные поздравления на последний звонок и выпускной вечер для выпускников 2019 года. Волна последних звонков вскоре захлестнет все школы Украины в конце мая. Не забудьте поздравить с праздником вчерашних школьников, готовящихся шагнуть во взрослую жизнь. Выбирайте лучшие стихи на последний звонок выпускникам.

Смотрите видео, как удачно одеться на выпускной:

Лучшие пожелания на последний звонок своими словами

***

Поздравляю с последним звонком и от чистого сердца желаю удачного старта во взрослую жизнь, успешного поиска своего дела и своих интересов, добрых друзей и поддержки родных, блестящих идей и перспективных горизонтов, счастья в душе и вечного стремления к своим мечтам.

Поздравления на выпускной и последний звонок 2019
Поздравления на выпускной и последний звонок 2019
Фото: Depositphotos

Доброе поздравление на выпускной учителям

***

На выпускном, спасибо,
Хотим сказать мы вам,
Самым родным, любимым,
Своим учителям.

Вы год за годом нас
Вели дорогой знаний
И вот пришла пора
Нам расставаться с вами.

На выпускном желаем
Добра вам и любви,
Простите, что мы нервы
Вам не берегли.

Мы жизни открываем
Новую страницу,
И обещаем: нами
Вы будете гордиться.

Читайте также
Все должно быть идеально: выбираем маникюр на выпускной вечер

Последний звонок 2019: поздравления выпускнику

***

Дорогой выпускник! Поздравляю с последним звонком и хочу пожелать, чтобы полученные в школе знания помогли тебе стать известным, великим, смелым, уверенным в себе человеком. Пусть осуществится каждая твоя мечта, даже та, которая кажется несбыточной, пусть впереди тебя ждет все только хорошее, доброе и радостное.

Последний звонок
Последний звонок
Фото: Depositphotos

Прикольные слова одноклассникам на последний звонок

***

Прозвенел звонок последний,
Контрольные все позади!
Год закончился учебный,
Лето, радость впереди!

Пусть каникулы подарят
Море счастья и веселья!
И пускай в летнем разгаре
Классным будет настроенье!

Добрые поздравления на выпускной от родителей

***

Последний прозвенел звонок.
Со школой, дети, время попрощаться.
Как детство незаметно пронеслось,
Во взрослый мир пора вам постучаться.

Пусть легким будет дальше жизни путь,
Великие пускай вас ждут свершения,
Пусть воплотятся смелые мечты,
И пусть не помешают вам сомнения.

Мы благодарны всем учителям,
Директору — за труд ваш неустанный.
Надеемся, выпускники прославят вас
Своим талантом, ярким, многогранным.

Ранее мы публиковали идеи костюмов для настоящего джентльмена выпускной 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Последний звонок 2019: поздравления в прозе и стихах Последний звонок 2019 в Украине: когда завершается учебный год Красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах
выпускной последний звонок выпускники поздравления
Реклама

Новости партнеров

На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram
Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Популярные статьи

Сегодня, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Сегодня, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Сегодня, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

Вчера, 13:35Техно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

Вчера, 13:13Fun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:09Fun

"Слышали страшный гул": супруги нашли в стене спальни нечто шокирующее

Вчера, 11:48Fun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:22Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Вчера, 07:54Fun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

21 маяШоу-бизнес

Редкий кадр: Ирина Федишин показала фигуру в купальнике

21 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам рано расслабляться, а Стрельцам нужно контролировать эмоции

21 маяFun

Иоанна Богослова 2019: что нельзя делать в этот день

21 маяТехно

Связь 5G ударит по климату: погода станет непредсказуемой

Новости партнеров

Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Поклонники не узнали сильно постаревшего Мая Абрикосова
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Ученые назвали овощ для снижения давления
Ученые назвали овощ для снижения давления
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Звезды, чья карьера провалилась несмотря на миллионные вложения
Звезды, чья карьера провалилась несмотря на миллионные вложения
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь