Поздравления с 8 марта – коллекция самых лучших открыток
Сайт "Сегодня" собрал интересные открытки к празднику 8 Марта
8 Марта украинцы отмечают Международный женский день. Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие варианты поздравлений с 8 Марта в красочных открытках и красивых стихах на любой вкус.
Ранее мы писали о выходных днях на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
Что празднуют 8 марта – история
Исторически Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию.
8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.
С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала отмечать 8 марта Международный женский день.
Поздравления с 8 марта
Все сегодня для прекрасных дам!
Цветы, путевки в Амстердам,
Любовь, подарки, поздравленья,
И за столом все угощенья!
Старались все мы как могли,
С любовью, ваши мужики!
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
Поздравления с 8 марта
В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.
Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
Поздравления с 8 марта
В Международный женский день
Поет нам радостно капель
О том, что к нам пришла весна,
О том, что счастья жизнь полна!
Пусть сердце верит в чудеса,
Блестят, как солнышко, глаза,
Чтоб с каждым прожитым мгновением
Лишь подымалось настроение!
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
Поздравления с 8 марта
Желаю в этот день весенний,
Чтобы душа от счастья пела,
Успехов, новых достижений,
Прекрасной быть душой и телом!
Пускай мечты и все капризы
Осуществятся без труда,
И лишь приятные сюрпризы
Пусть дарит жизнь тебе всегда!
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
8 Марта. Фото: соцсети
Напомним, мы предлагали идеи, как сделать поделки на 8 Марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.
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