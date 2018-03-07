Поздравления с 8 марта – коллекция самых лучших открыток

8 Марта украинцы отмечают Международный женский день. Сайт "Сегодня" собрал для вас лучшие варианты поздравлений с 8 Марта в красочных открытках и красивых стихах на любой вкус.

Ранее мы писали о выходных днях на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.











8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

Что празднуют 8 марта – история

Исторически Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за эмансипацию.

8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 тысяч женщин прошли маршем через весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.

С 1975 года ООН, в связи с Международным годом женщин, начала отмечать 8 марта Международный женский день.

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Поздравления с 8 марта

Все сегодня для прекрасных дам!

Цветы, путевки в Амстердам,

Любовь, подарки, поздравленья,

И за столом все угощенья!

Старались все мы как могли,

С любовью, ваши мужики!











8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

Поздравления с 8 марта

В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,

Гармония и красота,

Из милых глаз уйдет усталость

И не вернется никогда!











8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

Поздравления с 8 марта

В Международный женский день

Поет нам радостно капель

О том, что к нам пришла весна,

О том, что счастья жизнь полна!

Пусть сердце верит в чудеса,

Блестят, как солнышко, глаза,

Чтоб с каждым прожитым мгновением

Лишь подымалось настроение!











8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

Поздравления с 8 марта

Желаю в этот день весенний,

Чтобы душа от счастья пела,

Успехов, новых достижений,

Прекрасной быть душой и телом!

Пускай мечты и все капризы

Осуществятся без труда,

И лишь приятные сюрпризы

Пусть дарит жизнь тебе всегда!











8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

8 Марта. Фото: соцсети

Напомним, мы предлагали идеи, как сделать поделки на 8 Марта своими руками на подарок любимым женщинам или просто, чтобы порадовать себя в свободное время.