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Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс

Предлагаем вам самые красивые поздравления с 9 Мая в прозе, стихах и картинках

Ольга Козачок
Сегодня, 19:56

9 Мая украинцы отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Очень важно в этот праздник поздравить всех ветеранов. В этот праздничный день звучат трогательные и красивые поздравления с 9 Мая в их честь, в знак их отваги, победы и сверхусилий, приложенных в страшные годы войны. Мы предлагаем вам самые лучшие варианты поздравлений в стихах и прозе, а также фото, открытки и картинки в день 9 Мая.

Поздравление с 9 Мая: открытки и картинки
Поздравление с 9 Мая: открытки и картинки
Фото: Pexels

Красивое поздравление с 9 Мая в стихах

***

День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны,
Но ее крылом задет был каждый,
Поздравляем с Днем Победы мы!

С 9 Мая: поздравление в прозе короткое

***
9 Мая – день великой Победы, день памяти о подвигах и самопожертвовании наших дедов и прадедов... Пусть никогда больше голубое небо не чернеет и земля не содрогается от ударов. Желаю мира и добра!

Доброе поздравление с праздником 9 Мая в стихах

***
В День Победы я тебе желаю
Без войны прожить и без печали!
Чтобы никогда ни дети, и ни внуки
Не брали автоматы в свои руки!

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Поздравление с 9 Мая официальное

***
С Днем Победы, славным и важным!
Вспомним павших в бою отважно,
Пожелаем друг другу счастья,
Мирных дней без войн и напастей!

Короткие поздравления с 9 Мая в смс

***
С Днем Победы! С днем народным!
С днем защитника страны!
Мы мечтаем, чтобы в мире
Больше не было войны!

Прикольные поздравления с 9 Мая в прозе

Поздравляю с Днем Победы 9 Мая! Пусть сражения происходят только с собственной ленью, а удача ведет к высоким достижениям лишь в мирной области.

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Милые поздравления с Днем Победы 9 Мая в стихах

***
Пусть будет мирным небо над землей,
Цветут сады и ярко солнце светит!
Благодарим за счастье и покой,
Который подарили вы планете!

Красивое поздравление с 9 Мая

***
Тебе желаю в День Победы
Не ведать, что такое беды,
Всегда жить в мире и согласье,
Пусть воцарится в жизни счастье!

Открытки и картинки: поздравление с 9 Мая
Открытки и картинки: поздравление с 9 Мая
Фото: Pixabay

Короткие поздравления с 9 Мая ветеранов

***
С Днем Победы, славы, скорби,
Благодарности, весны!
В этом мае все мы вспомним:
О войне не снятся сны!

Лучшие поздравления с 9 Мая

***
Мы родились во время славное, хорошее,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

Торжественные поздравления с 9 Мая коллег по работе в прозе

***

С праздником 9 Мая! Этот День Победы с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине.

Картинки и открытки: поздравления с 9 Мая
Картинки и открытки: поздравления с 9 Мая
Фото: Pixabay

Поздравления с Днем Победы 9 Мая в стихах

***
Сегодня в стране нашей великий праздник —
День Победы над вражеской чумой!
А посему, пожмите руку ветерану,
Поздравьте искренне его — со всей душой!

Интересные поздравления с 9 Мая

***
За чистое небо у нас над головой
Мы скажем спасибо, солдат наш родной,
За то, что без страха за мир воевал,
За то, что ты в подвигах кровь проливал.
Так пусть же улыбка играет в глазах
От смысла, что кроется в этих словах:
Нет радости большей на всем белом свете,
Мы Вам благодарны за Вашу Победу!

Поздравление с 9 Мая: картинки и открытки
Поздравление с 9 Мая: картинки и открытки
Фото: Pixabay

Прикольное поздравление с 9 Мая

***
В этот весенний день 9 Мая желаю тебе никогда не терять боевого духа и всегда быть уверенным в свой победе, несмотря ни на что. С Днем Победы!

С Днем памяти и примирения 9 Мая

***
С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час…
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно —
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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