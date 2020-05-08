Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс

Предлагаем вам самые красивые поздравления с 9 Мая в прозе, стихах и картинках

9 Мая украинцы отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Очень важно в этот праздник поздравить всех ветеранов. В этот праздничный день звучат трогательные и красивые поздравления с 9 Мая в их честь, в знак их отваги, победы и сверхусилий, приложенных в страшные годы войны. Мы предлагаем вам самые лучшие варианты поздравлений в стихах и прозе, а также фото, открытки и картинки в день 9 Мая.

Поздравление с 9 Мая: открытки и картинки Фото: Pexels

Красивое поздравление с 9 Мая в стихах

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День Победы – праздник седины

Наших прадедов, дедов и кто помладше.

Даже тех, кто не видал войны,

Но ее крылом задет был каждый,

Поздравляем с Днем Победы мы!

С 9 Мая: поздравление в прозе короткое

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9 Мая – день великой Победы, день памяти о подвигах и самопожертвовании наших дедов и прадедов... Пусть никогда больше голубое небо не чернеет и земля не содрогается от ударов. Желаю мира и добра!

Доброе поздравление с праздником 9 Мая в стихах

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В День Победы я тебе желаю

Без войны прожить и без печали!

Чтобы никогда ни дети, и ни внуки

Не брали автоматы в свои руки!

Поздравление с 9 Мая официальное

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С Днем Победы, славным и важным!

Вспомним павших в бою отважно,

Пожелаем друг другу счастья,

Мирных дней без войн и напастей!

Короткие поздравления с 9 Мая в смс

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С Днем Победы! С днем народным!

С днем защитника страны!

Мы мечтаем, чтобы в мире

Больше не было войны!

Прикольные поздравления с 9 Мая в прозе

Поздравляю с Днем Победы 9 Мая! Пусть сражения происходят только с собственной ленью, а удача ведет к высоким достижениям лишь в мирной области.

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Милые поздравления с Днем Победы 9 Мая в стихах

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Пусть будет мирным небо над землей,

Цветут сады и ярко солнце светит!

Благодарим за счастье и покой,

Который подарили вы планете!

Красивое поздравление с 9 Мая

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Тебе желаю в День Победы

Не ведать, что такое беды,

Всегда жить в мире и согласье,

Пусть воцарится в жизни счастье!

Открытки и картинки: поздравление с 9 Мая Фото: Pixabay

Короткие поздравления с 9 Мая ветеранов

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С Днем Победы, славы, скорби,

Благодарности, весны!

В этом мае все мы вспомним:

О войне не снятся сны!

Лучшие поздравления с 9 Мая

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Мы родились во время славное, хорошее,

Победе нашей не один десяток лет,

Но как нам близко то, что уже в прошлом.

Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!

Торжественные поздравления с 9 Мая коллег по работе в прозе

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С праздником 9 Мая! Этот День Победы с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине.

Картинки и открытки: поздравления с 9 Мая Фото: Pixabay

Поздравления с Днем Победы 9 Мая в стихах

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Сегодня в стране нашей великий праздник —

День Победы над вражеской чумой!

А посему, пожмите руку ветерану,

Поздравьте искренне его — со всей душой!

Интересные поздравления с 9 Мая

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За чистое небо у нас над головой

Мы скажем спасибо, солдат наш родной,

За то, что без страха за мир воевал,

За то, что ты в подвигах кровь проливал.

Так пусть же улыбка играет в глазах

От смысла, что кроется в этих словах:

Нет радости большей на всем белом свете,

Мы Вам благодарны за Вашу Победу!

Поздравление с 9 Мая: картинки и открытки Фото: Pixabay

Прикольное поздравление с 9 Мая

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В этот весенний день 9 Мая желаю тебе никогда не терять боевого духа и всегда быть уверенным в свой победе, несмотря ни на что. С Днем Победы!

С Днем памяти и примирения 9 Мая

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С Днем Победы! Радостная дата

И при этом светлой скорби час…

Миллионы полегли когда-то,

Чтоб свободу выкупить для нас!

Так отметим радостно, сердечно —

Сохраняя радость сквозь года:

Счастье, подвигом заслуженное вечным,

С нами остается навсегда!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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