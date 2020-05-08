Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс
Предлагаем вам самые красивые поздравления с 9 Мая в прозе, стихах и картинках
9 Мая украинцы отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Очень важно в этот праздник поздравить всех ветеранов. В этот праздничный день звучат трогательные и красивые поздравления с 9 Мая в их честь, в знак их отваги, победы и сверхусилий, приложенных в страшные годы войны. Мы предлагаем вам самые лучшие варианты поздравлений в стихах и прозе, а также фото, открытки и картинки в день 9 Мая.
Красивое поздравление с 9 Мая в стихах
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День Победы – праздник седины
Наших прадедов, дедов и кто помладше.
Даже тех, кто не видал войны,
Но ее крылом задет был каждый,
Поздравляем с Днем Победы мы!
С 9 Мая: поздравление в прозе короткое
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9 Мая – день великой Победы, день памяти о подвигах и самопожертвовании наших дедов и прадедов... Пусть никогда больше голубое небо не чернеет и земля не содрогается от ударов. Желаю мира и добра!
Доброе поздравление с праздником 9 Мая в стихах
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В День Победы я тебе желаю
Без войны прожить и без печали!
Чтобы никогда ни дети, и ни внуки
Не брали автоматы в свои руки!
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Поздравление с 9 Мая официальное
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С Днем Победы, славным и важным!
Вспомним павших в бою отважно,
Пожелаем друг другу счастья,
Мирных дней без войн и напастей!
Короткие поздравления с 9 Мая в смс
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С Днем Победы! С днем народным!
С днем защитника страны!
Мы мечтаем, чтобы в мире
Больше не было войны!
Прикольные поздравления с 9 Мая в прозе
Поздравляю с Днем Победы 9 Мая! Пусть сражения происходят только с собственной ленью, а удача ведет к высоким достижениям лишь в мирной области.
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Милые поздравления с Днем Победы 9 Мая в стихах
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Пусть будет мирным небо над землей,
Цветут сады и ярко солнце светит!
Благодарим за счастье и покой,
Который подарили вы планете!
Красивое поздравление с 9 Мая
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Тебе желаю в День Победы
Не ведать, что такое беды,
Всегда жить в мире и согласье,
Пусть воцарится в жизни счастье!
Короткие поздравления с 9 Мая ветеранов
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С Днем Победы, славы, скорби,
Благодарности, весны!
В этом мае все мы вспомним:
О войне не снятся сны!
Лучшие поздравления с 9 Мая
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Мы родились во время славное, хорошее,
Победе нашей не один десяток лет,
Но как нам близко то, что уже в прошлом.
Дай Бог вам, ветераны, долгих лет!
Торжественные поздравления с 9 Мая коллег по работе в прозе
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С праздником 9 Мая! Этот День Победы с каждым годом отдаляется от нас. Но мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы, чести и благополучной жизни. В этот праздник хочется в первую очередь пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни, слезы матерей, сломанные судьбы огромного количества людей. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие поступки, любовь к Родине.
Поздравления с Днем Победы 9 Мая в стихах
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Сегодня в стране нашей великий праздник —
День Победы над вражеской чумой!
А посему, пожмите руку ветерану,
Поздравьте искренне его — со всей душой!
Интересные поздравления с 9 Мая
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За чистое небо у нас над головой
Мы скажем спасибо, солдат наш родной,
За то, что без страха за мир воевал,
За то, что ты в подвигах кровь проливал.
Так пусть же улыбка играет в глазах
От смысла, что кроется в этих словах:
Нет радости большей на всем белом свете,
Мы Вам благодарны за Вашу Победу!
Прикольное поздравление с 9 Мая
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В этот весенний день 9 Мая желаю тебе никогда не терять боевого духа и всегда быть уверенным в свой победе, несмотря ни на что. С Днем Победы!
С Днем памяти и примирения 9 Мая
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С Днем Победы! Радостная дата
И при этом светлой скорби час…
Миллионы полегли когда-то,
Чтоб свободу выкупить для нас!
Так отметим радостно, сердечно —
Сохраняя радость сквозь года:
Счастье, подвигом заслуженное вечным,
С нами остается навсегда!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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