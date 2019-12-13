Поздравления с днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

Сайт Сегодня.Lifestyle собрал самые лучшие поздравления с праздником 13 декабря

День ангела Андрея отмечают 13 декабря 2019 года: картинки, открытки и стихи. Фото: из открытых источников

13 декабря 2019 года православные христиане отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного. Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас самые лучшие и красочные картинки, открытки, стихи, а также смс-сообщения, чтобы вы смогли поздравить с праздником Андрея всех дорогих и близких людей.

День Андрея Первозванного: поздравления с именинами

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В этот день хотим поздравить всех Андреев с Днем ангела и пожелать им всегда ощущать поддержку своего ангела-хранителя, а также друзей и близких. Пускай каждый день улыбается вам доброй весточкой, а ночь снимает всю усталость и убирает неприятности. Также поздравляем всех незамужних девушек, которые в этот вечер будут с надеждой гадать и предугадывать свою судьбу. Искренне желаем вам настоящего женского счастья.

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Поздравляю тебя Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель – Андрей Первозванный станет помощником в любом деле. Поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.

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Поздравляю с Днём Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества.

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Друг мой, сегодня, в день Андрея Первозванного, хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благоденствием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом, все складывается удачно. Поздравляю тебя!

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Всех православных христиан хочется поздравить со светлым праздником Андрея Первозванного! Пусть святой апостол услышит все ваши молитвы и поможет вам справиться со всеми невзгодами на вашем пути! Будьте стойкими в вашей вере, помогайте нуждающимся, прощайте людям их ошибки и будьте милосердны по отношению к близким!

Поздравления с днем Андрея 13 декабря

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В День Андрея Первозванного

Пожелать хотим мы всем,

Чтоб прожили очень долго вы,

И чтобы не было проблем.

Пусть жизнь радостью наполнится,

Пусть уютным будет дом,

Пусть семья живет, и мирится,

И не спорит ни о чем!

***

В День апостола Андрея,

Вам желаю не скучать,

Быть счастливей и смелее,

Суженного поискать.

Ведь, гадать сегодня можно

На судьбу и на любовь,

Только очень осторожно,

Чтоб не пришлось искать вновь.

Стихи на день ангела Андрея Первозванного-2019

***

Этот праздник в декабре

Отмечает лишь Андрей.

Ночью девушки гадают,

Узнать жениха желают:



Лен в горшочек под кровать

Ставят и ложатся спать.

У проруби внимают старики,

Какими будут зимние деньки.



С Днем ангела Андрея

Сегодня поздравляем,

Без всякого сомнения

Удачи пожелаем.

***

Воплощай мечты, Андрей,

Иди к заветной цели,

Чтоб всегда в душе твоей

Птички звонко пели.



И прекрасная любовь

Ждать не заставляла,

В жизни все произошло,

Чего не доставало.



Желаю прибыль получить

И с выгодой тройной

Все доходы в рост пустить,

Чтоб жизнь лилась рекой!

***

Ты находчивый, веселый,

Настоящий джентльмен.

Ты, Андрей, силен и ловок,

Как продвинутый спортсмен!



Мы тебе желаем много

Денег, счастья и любви.

Поздравления наши эти

Ты давай скорей лови.

***

Андрей мужчина хоть – куда

И с этим не поспоришь.

Он справедливый, как всегда,

Он наш надежный кореш.



Андрюха, друг наш, мы с тобой.

Всегда будь впереди!

Проблему мы решим толпой,

Ты только позови.



Дружище, будь всегда любим

Ты женщиной своей

И уважаемым всегда

В компании друзей.

***

Какое имя у Андрея!

Его мы хвалим, не жалея!

Ему пристало быть героем,

Ведь имя у него такое!

Все мы Андрея поздравляем,

Андрей-герой, мы это знаем,

Коль друг провалится под лед,

Андрей всегда его спасет!

В грозу и в бурю, в снегопад

Спасать друзей он будет рад!

Друг от беды всегда храним,

Когда Андрюша рядом с ним!

Он от безденежья спасет,

Опохмелиться принесет,

Всегда накормит, обогреет —

Не зря зовут его Андреем!

Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать на День Андрея Первозванного 2019.

Все подробности в спецтеме Главные праздники зимы 2018/2019

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