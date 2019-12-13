Поздравления с днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс
Сайт Сегодня.Lifestyle собрал самые лучшие поздравления с праздником 13 декабря
13 декабря 2019 года православные христиане отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного. Сайт Сегодня.Lifestyle собрал для вас самые лучшие и красочные картинки, открытки, стихи, а также смс-сообщения, чтобы вы смогли поздравить с праздником Андрея всех дорогих и близких людей.
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В этот день хотим поздравить всех Андреев с Днем ангела и пожелать им всегда ощущать поддержку своего ангела-хранителя, а также друзей и близких. Пускай каждый день улыбается вам доброй весточкой, а ночь снимает всю усталость и убирает неприятности. Также поздравляем всех незамужних девушек, которые в этот вечер будут с надеждой гадать и предугадывать свою судьбу. Искренне желаем вам настоящего женского счастья.
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Поздравляю тебя Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель – Андрей Первозванный станет помощником в любом деле. Поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.
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Поздравляю с Днём Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления только к победе. Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонек любви и мужества.
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Друг мой, сегодня, в день Андрея Первозванного, хочется пожелать тебе, чтобы твоя светлая, радостная жизнь была наполнена любовью к ближним, счастьем, благоденствием. Пусть близкие всегда радуют, друзья будут рядом, все складывается удачно. Поздравляю тебя!
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Всех православных христиан хочется поздравить со светлым праздником Андрея Первозванного! Пусть святой апостол услышит все ваши молитвы и поможет вам справиться со всеми невзгодами на вашем пути! Будьте стойкими в вашей вере, помогайте нуждающимся, прощайте людям их ошибки и будьте милосердны по отношению к близким!
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В День Андрея Первозванного
Пожелать хотим мы всем,
Чтоб прожили очень долго вы,
И чтобы не было проблем.
Пусть жизнь радостью наполнится,
Пусть уютным будет дом,
Пусть семья живет, и мирится,
И не спорит ни о чем!
***
В День апостола Андрея,
Вам желаю не скучать,
Быть счастливей и смелее,
Суженного поискать.
Ведь, гадать сегодня можно
На судьбу и на любовь,
Только очень осторожно,
Чтоб не пришлось искать вновь.
***
Этот праздник в декабре
Отмечает лишь Андрей.
Ночью девушки гадают,
Узнать жениха желают:
Лен в горшочек под кровать
Ставят и ложатся спать.
У проруби внимают старики,
Какими будут зимние деньки.
С Днем ангела Андрея
Сегодня поздравляем,
Без всякого сомнения
Удачи пожелаем.
***
Воплощай мечты, Андрей,
Иди к заветной цели,
Чтоб всегда в душе твоей
Птички звонко пели.
И прекрасная любовь
Ждать не заставляла,
В жизни все произошло,
Чего не доставало.
Желаю прибыль получить
И с выгодой тройной
Все доходы в рост пустить,
Чтоб жизнь лилась рекой!
***
Ты находчивый, веселый,
Настоящий джентльмен.
Ты, Андрей, силен и ловок,
Как продвинутый спортсмен!
Мы тебе желаем много
Денег, счастья и любви.
Поздравления наши эти
Ты давай скорей лови.
***
Андрей мужчина хоть – куда
И с этим не поспоришь.
Он справедливый, как всегда,
Он наш надежный кореш.
Андрюха, друг наш, мы с тобой.
Всегда будь впереди!
Проблему мы решим толпой,
Ты только позови.
Дружище, будь всегда любим
Ты женщиной своей
И уважаемым всегда
В компании друзей.
***
Какое имя у Андрея!
Его мы хвалим, не жалея!
Ему пристало быть героем,
Ведь имя у него такое!
Все мы Андрея поздравляем,
Андрей-герой, мы это знаем,
Коль друг провалится под лед,
Андрей всегда его спасет!
В грозу и в бурю, в снегопад
Спасать друзей он будет рад!
Друг от беды всегда храним,
Когда Андрюша рядом с ним!
Он от безденежья спасет,
Опохмелиться принесет,
Всегда накормит, обогреет —
Не зря зовут его Андреем!
Напомним, что ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать на День Андрея Первозванного 2019.
Все подробности в спецтеме Главные праздники зимы 2018/2019
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