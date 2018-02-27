Поздравления с Днем ангела Кирилла: открытки, смс и стихи
27 февраля отмечается день равноапостольного Кирилла (Константина) Философа
Сайт "Сегодня" рассказывает о Дне равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, Моравского.
Характер именинника Кирилла
Кирилл достаточно упрям и целеустремленный. Он все начатые дела доводит до конца. Ради того, чтобы стать богатым и знаменитым, мальчик готов на все. Но несмотря на такое, он никогда никого не обидит. Он не высокомерен.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Несмотря на то что в характере присутствуют и негативные черты, он умело их скрывает и переводит в положительные стороны. Кирилл склонен к повышенной самооценке. Мальчик, носящий данное имя, хорошо учится. Благодаря аналитическому складу ума, он с легкостью изучает точные науки.
День памяти святого равноапостольного Кирилла 27 февраля: история праздника
Святой равноапостольные Кирилл и старший брат его Мефодий родились в Македонии, в городе Солуни. Святой Кирилл получил великолепное образование, с 14-летнего возраста воспитываясь с сыном императора. В 857 году оба брата были посланы императором Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хазар. По дороге они останавливались в Херсоне и обрели там мощи священномученика Климента, Папы Римского. Прибыв к хазарам, святые братья беседовали с ними о христианской вере. Убежденный проповедью святого Кирилла хазарский князь, и с ним весь народ, приняли христианство. Князь хотел наградить проповедников богатыми дарами, но они отказались от этого и просили князя отпустить с ними на родину всех греческих пленников, пишет Calend.
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
В 862 году началось главное дело святых братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравиа для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие богослужебные книги. Также они вели Богослужение на славянском языке.
Поздравления с Днем ангела Кирилла
Кирилл, в именины твои пожелаю
Добра и здоровья, хорошей судьбы.
Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,
Чтобы о проблемах навеки забыть!
Пусть будет тебе и легко, и спокойно,
Чтоб много красивых мгновений прожить.
Пуст жизнь твоя будет на редкость достойна,
Желаю надеяться, верить, любить!
Поздравления с Днем ангела Кирилла
Кирилл, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!
Поздравления с Днем ангела Кирилла
Вот и снова именины
У нашего Кирилла.
Мы, поднакопивши силы,
Скажем просто: "Милый! "
Вряд ли, слышишь, избежишь
Ты вновь гостей скопленья,
Так что вот тебе цветы,
Доставай варенье!
Поздравления с Днем ангела Кирилла
Поздравляем с именинами, Кирилл!
Своим задором ты давно нас всех уж покорил!
Ты душа любой компании бесспорно,
Искусством очаровывать ты овладел проворно!
В тебе есть свет и созиданье,
Добро и вера, лад и мир,
Пускай исполнятся желанья
Прекрасные, мой друг Кирилл!
Поздравления с Днем ангела Кирилла
Сегодня в зените твой Ангел-хранитель,
Кирилл, наше солнце и наш повелитель!
Так греки считали, поспорив с Востоком:
С Олимпа виднее божественным оком.
Но мы, слава Богу, не греки. Нам Кир —
Отличный товарищ и не командир.
Кирилл, мы как друга тебя уважаем
И с днем именин от души поздравляем!
Поздравления с Днем ангела Кирилла
С днем ангела, Кирюша, тебя поздравляем,
От всей души удачи желаем,
Пусть будет светлою твоя судьба,
Пускай везет во всем, всегда.
Будь здоров, никогда не болей,
Оптимистом будь, о прошлом не жалей,
Пусть сладкой будет жизнь твоя,
Пусть полной чашей будет дом всегда.
Поздравления с Днем ангела Кирилла
С днем ангела тебя, Кирилл,
Желаю жить тебе в достатке,
С любимой чтоб прекрасно жил –
Чудесно, весло и сладко!
Пускай всегда тебе везет,
Пускай тебе все удается,
Пусть жизнь твоя легко идет,
Такая яркая, как солнце!
Поздравления с Днем ангела Кирилла
Наш Кирилл отмечает именины,
В доме шум, веселье, шутки, смех,
Поздравления звучат красивые,
Улыбается тебе с утра успех.
Желаем счастья в жизни много – много,
Пусть будет светлою всегда дорога,
Пусть радуют тебя новости каждого дня,
Пусть добрый ангел хранит тебя.
Поздравления с Днем ангела Кирилла
Сегодня ангел тебя коснется,
И счастье мило улыбнется,
Ты именинник, Кирилл, поздравляем,
Во всем успехов искренне желаем.
Всех благ тебе, удачи и добра,
Чтобы судьба счастливою была,
Чтоб все проблемы решались легко,
Чтоб в жизни все было хорошо.
Напомним, ранее мы писали о Власьем дне: что нельзя делать в праздник 24 февраля.
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