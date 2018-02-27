Поздравления с Днем ангела Кирилла: открытки, смс и стихи

Сайт "Сегодня" рассказывает о Дне равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, Моравского.

Характер именинника Кирилла

Кирилл достаточно упрям и целеустремленный. Он все начатые дела доводит до конца. Ради того, чтобы стать богатым и знаменитым, мальчик готов на все. Но несмотря на такое, он никогда никого не обидит. Он не высокомерен.











Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Несмотря на то что в характере присутствуют и негативные черты, он умело их скрывает и переводит в положительные стороны. Кирилл склонен к повышенной самооценке. Мальчик, носящий данное имя, хорошо учится. Благодаря аналитическому складу ума, он с легкостью изучает точные науки.

День памяти святого равноапостольного Кирилла 27 февраля: история праздника

Святой равноапостольные Кирилл и старший брат его Мефодий родились в Македонии, в городе Солуни. Святой Кирилл получил великолепное образование, с 14-летнего возраста воспитываясь с сыном императора. В 857 году оба брата были посланы императором Михаилом в миссионерское путешествие для проповеди христианства у хазар. По дороге они останавливались в Херсоне и обрели там мощи священномученика Климента, Папы Римского. Прибыв к хазарам, святые братья беседовали с ними о христианской вере. Убежденный проповедью святого Кирилла хазарский князь, и с ним весь народ, приняли христианство. Князь хотел наградить проповедников богатыми дарами, но они отказались от этого и просили князя отпустить с ними на родину всех греческих пленников, пишет Calend.











Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В 862 году началось главное дело святых братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравиа для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и Мефодий составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие богослужебные книги. Также они вели Богослужение на славянском языке.

Поздравления с Днем ангела Кирилла

Кирилл, в именины твои пожелаю

Добра и здоровья, хорошей судьбы.

Пусть будет всегда все, что ты пожелаешь,

Чтобы о проблемах навеки забыть!

Пусть будет тебе и легко, и спокойно,

Чтоб много красивых мгновений прожить.

Пуст жизнь твоя будет на редкость достойна,

Желаю надеяться, верить, любить!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

Кирилл, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

Вот и снова именины

У нашего Кирилла.

Мы, поднакопивши силы,

Скажем просто: "Милый! "

Вряд ли, слышишь, избежишь

Ты вновь гостей скопленья,

Так что вот тебе цветы,

Доставай варенье!



Поздравления с Днем ангела Кирилла

Поздравляем с именинами, Кирилл!

Своим задором ты давно нас всех уж покорил!

Ты душа любой компании бесспорно,

Искусством очаровывать ты овладел проворно!

В тебе есть свет и созиданье,

Добро и вера, лад и мир,

Пускай исполнятся желанья

Прекрасные, мой друг Кирилл!



Поздравления с Днем ангела Кирилла

Сегодня в зените твой Ангел-хранитель,

Кирилл, наше солнце и наш повелитель!

Так греки считали, поспорив с Востоком:

С Олимпа виднее божественным оком.

Но мы, слава Богу, не греки. Нам Кир —

Отличный товарищ и не командир.

Кирилл, мы как друга тебя уважаем

И с днем именин от души поздравляем!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

С днем ангела, Кирюша, тебя поздравляем,

От всей души удачи желаем,

Пусть будет светлою твоя судьба,

Пускай везет во всем, всегда.

Будь здоров, никогда не болей,

Оптимистом будь, о прошлом не жалей,

Пусть сладкой будет жизнь твоя,

Пусть полной чашей будет дом всегда.



Поздравления с Днем ангела Кирилла

С днем ангела тебя, Кирилл,

Желаю жить тебе в достатке,

С любимой чтоб прекрасно жил –

Чудесно, весло и сладко!

Пускай всегда тебе везет,

Пускай тебе все удается,

Пусть жизнь твоя легко идет,

Такая яркая, как солнце!

Поздравления с Днем ангела Кирилла

Наш Кирилл отмечает именины,

В доме шум, веселье, шутки, смех,

Поздравления звучат красивые,

Улыбается тебе с утра успех.

Желаем счастья в жизни много – много,

Пусть будет светлою всегда дорога,

Пусть радуют тебя новости каждого дня,

Пусть добрый ангел хранит тебя.



Поздравления с Днем ангела Кирилла

Сегодня ангел тебя коснется,

И счастье мило улыбнется,

Ты именинник, Кирилл, поздравляем,

Во всем успехов искренне желаем.

Всех благ тебе, удачи и добра,

Чтобы судьба счастливою была,

Чтоб все проблемы решались легко,

Чтоб в жизни все было хорошо.

Напомним, ранее мы писали о Власьем дне: что нельзя делать в праздник 24 февраля.