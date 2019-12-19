Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

С Днем святого Николая: отправляйте самые лучшие поздравления и открытки с праздником 19 декабря

Добрые поздравления с Днем святого Николая 2019 Фото: Depositphotos

Сегодня, 19 декабря, в Украине отмечается День святого Николая. Этот праздник с нетерпением ждут все дети. Сегодня.Lifestyle собрал самые лучшие открытки и красочные картинки, стихи, поздравления в прозе, а также смс-сообщения, чтобы вы смогли поздравить с Днем святого Николая своих самых близких и родных.

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Поздравления с Днем святого Николая 19 декабря в прозе

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Поздравляю с Днем святого Николая и хочу пожелать в этот праздник чуда и сказки, чтобы свершилось что-то доброе и красивое, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы сердце открыло дверцу в мир счастья и любви, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.

Красивые поздравления с Днем святого Николая своими словами

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В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

С Днем святого Николая – картинки и поздравления Фото: bonnycards

Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе

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День Святого Николая — священный праздник, день когда стоит забыть о всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса случаются везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!

Искреннее поздравление с Днем святого Николая любимому

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Любой повод хорош, чтобы вспомнить друг о друге и пожелать друг другу счастья. Пусть для нас таким поводом станет День святого Николая! Пусть этот день станет по-настоящему самым счастливым в череде счастливых дней! Счастья вам круглогодичного, непрерывного и огромного! С Днем святого Николая!

День святого Николая Чудотворца: поздравления в прозе

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Святой Николай Чудотворец прославился своею добротой и готовностью помочь каждому нуждающемуся. Пусть же и тебя он не обойдет своей добротой и помощью. Да сопутствует же он тебе сегодня и весь следующий год, не оставляя без помощи!

Поздравления и открытки с Днем Николая Чудотворца 2019 Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Николаем зимним в прозе

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Поздравляем вас с днем Святого Николая! Это праздник любви и душевной теплоты! В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса, а дети с нетерпением ждут утра, чтобы заглянуть под подушку или волшебный башмачкок, ведь так приятно найти в нем подарки. Пусть этот праздник наполнит Ваш дом счастьем, теплотой и любовью, а Вашу жизнь сделает яркой! С праздником!

Поздравления с Днем святого Николая в смс

В праздник пусть веселый

Сбудутся мечты –

Все, что у Николы

Ни попросишь ты!

Пусть получит каждый

В этот день святой,

Маленький подарок

От души большой!

Красивые открытки и картинки в День Николая Фото: sunbouquet

С Днем святого Николая: поздравления в стихах

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С днем Святого Николая

В середине декабря

Я сердечно поздравляю

И желаю для тебя

Под защитою святою

Быть всегда в любых делах,

Только с чистою душою

Жить, и верить в чудеса!

Короткие поздравления с Днем святого Николая

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С Днем Святого Николая,

От души мы поздравляем.

Николай ко всем придет,

И подарки принесет.

С Днем Святого Николая!

Счастья, радости желаем.

Здоровья, денег, долгих лет,

И чтоб вы не знали бед!

Лучшие открытки и картинки в День Николая Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Днем Николая в стихах

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Пусть милый добрый Николай

Поднимет настроение,

Подарит счастье и покой,

Удачу, наслаждение!

Здоровье, мир на все года,

Успех на 100 процентов!

Пускай душа поет всегда!

Счастливых Вам моментов!

С Днем Святого Николая!

Милые поздравление Днем святого Николая любимому

***

Под подушку загляни —

Там подарочек найди,

От святого Николая

Милость пусть придет большая!

В праздник этот чудеса

Открывают нам глаза,

Чтобы счастливы мы были

И друг друга чтоб любили.

Прикольные поздравительные картинки в День Николая Фото: bonnycards

Веселые стихи в День святого Николая

***

Под подушкою подарки,

Стол давно уже накрыт —

День святого Николая

В каждый дом прийти спешит.

От души тебе желаю,

Чтоб сбылись твои мечты.

С днем святого Николая!

Мира, счастья, доброты!

Короткие смс поздравления с Днем Николая

***

В День святого Николая

Вот я что вам пожелаю –

Пусть на жизненном пути

Все сбываются мечты.

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