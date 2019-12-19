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Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

С Днем святого Николая: отправляйте самые лучшие поздравления и открытки с праздником 19 декабря

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:36
Добрые поздравления с Днем святого Николая 2019
Добрые поздравления с Днем святого Николая 2019
Фото: Depositphotos

Сегодня, 19 декабря, в Украине отмечается День святого Николая. Этот праздник с нетерпением ждут все дети. Сегодня.Lifestyle собрал самые лучшие открытки и красочные картинки, стихи, поздравления в прозе, а также смс-сообщения, чтобы вы смогли поздравить с Днем святого Николая своих самых близких и родных.

Смотрите видео о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая:

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Поздравления с Днем святого Николая 19 декабря в прозе

***

Поздравляю с Днем святого Николая и хочу пожелать в этот праздник чуда и сказки, чтобы свершилось что-то доброе и красивое, чтобы улыбка не сходила с твоего лица, чтобы сердце открыло дверцу в мир счастья и любви, чтобы день прошел в окружении близких людей и порадовал приятными подарками.

Красивые поздравления с Днем святого Николая своими словами

***

В День Святого Николая от души я пожелаю светлого счастья и доброй дороги к успеху, свершения заветных желаний и искренних надежд, невероятного счастья в жизни и верной любви, отменного здоровья и домашнего уюта.

С Днем святого Николая – картинки и поздравления
С Днем святого Николая – картинки и поздравления
Фото: bonnycards

Оригинальные поздравления с Днем святого Николая в прозе

***

День Святого Николая — священный праздник, день когда стоит забыть о всех неудачах и неприятностях и вспомнить простую мысль о том, что чудеса случаются везде и постоянно. Будьте счастливы, с праздником!

Искреннее поздравление с Днем святого Николая любимому

***

Любой повод хорош, чтобы вспомнить друг о друге и пожелать друг другу счастья. Пусть для нас таким поводом станет День святого Николая! Пусть этот день станет по-настоящему самым счастливым в череде счастливых дней! Счастья вам круглогодичного, непрерывного и огромного! С Днем святого Николая!

День святого Николая Чудотворца: поздравления в прозе

***

Святой Николай Чудотворец прославился своею добротой и готовностью помочь каждому нуждающемуся. Пусть же и тебя он не обойдет своей добротой и помощью. Да сопутствует же он тебе сегодня и весь следующий год, не оставляя без помощи!

Поздравления и открытки с Днем Николая Чудотворца 2019
Поздравления и открытки с Днем Николая Чудотворца 2019
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Николаем зимним в прозе

***

Поздравляем вас с днем Святого Николая! Это праздник любви и душевной теплоты! В этот день даже взрослые начинают верить в чудеса, а дети с нетерпением ждут утра, чтобы заглянуть под подушку или волшебный башмачкок, ведь так приятно найти в нем подарки. Пусть этот праздник наполнит Ваш дом счастьем, теплотой и любовью, а Вашу жизнь сделает яркой! С праздником!

Поздравления с Днем святого Николая в смс

В праздник пусть веселый
Сбудутся мечты –
Все, что у Николы
Ни попросишь ты!
Пусть получит каждый
В этот день святой,
Маленький подарок
От души большой!

Красивые открытки и картинки в День Николая
Красивые открытки и картинки в День Николая
Фото: sunbouquet

С Днем святого Николая: поздравления в стихах

***

С днем Святого Николая
В середине декабря
Я сердечно поздравляю
И желаю для тебя
Под защитою святою
Быть всегда в любых делах,
Только с чистою душою
Жить, и верить в чудеса!

Короткие поздравления с Днем святого Николая

***

С Днем Святого Николая,
От души мы поздравляем.
Николай ко всем придет,
И подарки принесет.
С Днем Святого Николая!
Счастья, радости желаем.
Здоровья, денег, долгих лет,
И чтоб вы не знали бед!

Лучшие открытки и картинки в День Николая
Лучшие открытки и картинки в День Николая
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления с Днем Николая в стихах

***

Пусть милый добрый Николай
Поднимет настроение,
Подарит счастье и покой,
Удачу, наслаждение!
Здоровье, мир на все года,
Успех на 100 процентов!
Пускай душа поет всегда!
Счастливых Вам моментов!
С Днем Святого Николая!

Милые поздравление Днем святого Николая любимому

***

Под подушку загляни —
Там подарочек найди,
От святого Николая
Милость пусть придет большая!
В праздник этот чудеса
Открывают нам глаза,
Чтобы счастливы мы были
И друг друга чтоб любили.

Прикольные поздравительные картинки в День Николая
Прикольные поздравительные картинки в День Николая
Фото: bonnycards

Веселые стихи в День святого Николая

***

Под подушкою подарки,
Стол давно уже накрыт —
День святого Николая
В каждый дом прийти спешит.
От души тебе желаю,
Чтоб сбылись твои мечты.
С днем святого Николая!
Мира, счастья, доброты!

Короткие смс поздравления с Днем Николая

***

В День святого Николая
Вот я что вам пожелаю –
Пусть на жизненном пути
Все сбываются мечты.

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Источник: Сегодня
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