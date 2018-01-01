Поздравления с Днем Святой Троицы 2018 в прозе

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас интересные поздравления с Троицей 2018 в прозе

Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: depositphotos / коллаж Владимир Грисюк

Сайт Сегодня.Lifestyle подготовил для вас лучшие поздравления с Троицей 2018 в прозе, а также короткие смс и открытки.

27 мая православные несут в церковь зеленые ветви, букеты луговых цветов. Традиция эта сохранилась еще с того периода, когда синагоги в день Пятидесятницы украшали зеленью. Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами.

Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: соцсети Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: соцсети Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: соцсети Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: соцсети Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: соцсети Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: соцсети Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: соцсети Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: соцсети Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: соцсети Поздравления с Троицей 2018 в прозе. Фото: соцсети 1/10

Троица 2018 – поздравления с праздником

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Поздравляю Вас со святым праздником Святой Троицы! В этот день Апостолы Иисуса Христа приняли Святого Духа. Дух Святой пришел на них и благословил их Своим Святым присутствием!

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Пусть с этого дня Ваша жизнь всегда будет наполнена Им и Его Святым присутствием! Пусть благословение Святой Троицы снизойдет на Вас и изменит всю жизнь!

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В святейший праздник Троицы сегодня поздравляю,

Добра, любви и нежности от всей души желаю.

Ведь день этот божественный, пропитанный теплом,

Делитесь вы с другими заботой и добром!

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Отец и Сын, и Дух Святой да пребудут с Вами в этот чудесный день! Пусть Вас охраняют на жизненном пути Ангелы Божьи и пусть ваша жизнь наполнится солнечным светом и счастьем!

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Поздравляю тебя с замечательным праздником и хочу пожелать, чтобы Троица помогла осуществиться всем мечтам и желаниям! Жизнь у нас всего одна, так что рекомендую ценить ее и наслаждаться ею во всех проявлениях! Верь в чудеса и радуйся тому, что имеешь!.

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Примите от меня поздравления с замечательным праздником, одним из самых чудесных в православном календаре! Пусть в Троицу сбудутся ваши мечты и заветные желания, пусть радость навсегда поселится в вашем сердце, а доброта и любовь согреют душу!