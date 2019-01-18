Поздравления с Крещенским Сочельником: что нельзя делать
Узнайте, как правильно провести вечер на 19 января
Крещенский Сочельник или "Голодную кутью" в Украине отмечают 18 января по новому стилю. Сайт Сегодня.Lifestyle рассказывает, как нужно провести вечер с 18 на 19 января.
Крещенский Сочельник, что это за праздник
В течение этого дня верующие постятся, то есть ничего не едят. Садятся ужинать, когда до засияет вечерняя звезда. Все блюда должны быть постными, а сам ужин начинать с освященной воды. После этого едят кутью (голодную, то есть без лишних добавок, должны быть только обязательные составляющие – зерно, мед, орехи, мак и изюм) и запивают компотом. Блюд в этот вечер готовят меньше, чем 12. Их должно быть нечетное количество.
Что нельзя делать в Крещенский Сочельник-2019
- Выполнять тяжелую работу, стирать.
- Кушать, пока не взойдет первая звезда.
- Пить спиртное и есть не постные блюда.
- Ставить на стол четное количество блюд.
- Ругаться, кричать, сквернословить и думать о плохом.
С Крещенским Сочельником поздравления в стихах и смс
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В Крещенский сочельник желаю вам счастья.
Пускай не случатся любые ненастья.
Святою водою свой дом окропите
И в жизнь свою силу и радость впустите!
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В этот день не просто
Все ходим за водой.
В этот праздник верим,
Что счастье придет в дом,
Все кругом почистим,
Все же освятим,
И счастье лучистым
Все мы осветим.
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На Крещенский на сочельник
Нам морозы нипочем.
Поздравляем! Поздравляем
Со святым великим днем!
Чтоб по вере всем воздать,
К нам снисходит благодать.
большого счастья.
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В Крещенский сочельник хочу пожелать, чтобы все хвори отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила истинная любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.
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В Крещенский сочельник я хочу пожелать тебе мира, достатка, любви и гармонии, удачи, радости, надежды и огромного счастья. Пусть здоровье будет крепким, как крещенские морозы, пусть жизнь будет яркой, как пёстрое небо в крещенскую ночь.
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В Крещенский сочельник желаю избавления от тяжести и негатива, от злости и зависти, от бед и усталости. Пусть тело подготовится к купели и приливу новых сил, пусть душа с радостью встретит праздник и наполнится великим счастьем.
Напомним, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение, традиции и приметы этого дня. Ранее мы также писали о том, когда и где можно купаться на Крещение, а также какова польза и опасность ныряния в прорубь.