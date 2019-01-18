Поздравления с Крещенским Сочельником: что нельзя делать

Узнайте, как правильно провести вечер на 19 января

С Крещенским Сочельником поздравления в картинках и стихах Фото: из открытых источников

Крещенский Сочельник или "Голодную кутью" в Украине отмечают 18 января по новому стилю. Сайт Сегодня.Lifestyle рассказывает, как нужно провести вечер с 18 на 19 января.

Крещенский Сочельник, что это за праздник

В течение этого дня верующие постятся, то есть ничего не едят. Садятся ужинать, когда до засияет вечерняя звезда. Все блюда должны быть постными, а сам ужин начинать с освященной воды. После этого едят кутью (голодную, то есть без лишних добавок, должны быть только обязательные составляющие – зерно, мед, орехи, мак и изюм) и запивают компотом. Блюд в этот вечер готовят меньше, чем 12. Их должно быть нечетное количество.

Что нельзя делать в Крещенский Сочельник-2019

Выполнять тяжелую работу, стирать.

Кушать, пока не взойдет первая звезда.

Пить спиртное и есть не постные блюда.

Ставить на стол четное количество блюд.

Ругаться, кричать, сквернословить и думать о плохом.

С Крещенским Сочельником поздравления в стихах и смс

***

В Крещенский сочельник желаю вам счастья.

Пускай не случатся любые ненастья.

Святою водою свой дом окропите

И в жизнь свою силу и радость впустите!

С Крещенским Сочельником поздравления – картинки и открытки Фото: из открытых источников С Крещенским Сочельником поздравления – картинки и открытки Фото: из открытых источников С Крещенским Сочельником поздравления – картинки и открытки Фото: из открытых источников С Крещенским Сочельником поздравления – картинки и открытки Фото: из открытых источников С Крещенским Сочельником поздравления – картинки и открытки Фото: из открытых источников 1/5

***

В этот день не просто

Все ходим за водой.

В этот праздник верим,

Что счастье придет в дом,

Все кругом почистим,

Все же освятим,

И счастье лучистым

Все мы осветим.

***

На Крещенский на сочельник

Нам морозы нипочем.

Поздравляем! Поздравляем

Со святым великим днем!

Чтоб по вере всем воздать,

К нам снисходит благодать.

большого счастья.

***

В Крещенский сочельник хочу пожелать, чтобы все хвори отступили от твоей семьи, чтобы жизненные беды даже не приближались к твоему порогу, чтобы в сердце всегда жила истинная любовь, чтобы душу согревала светлая надежда и вера в чудеса.

***

В Крещенский сочельник я хочу пожелать тебе мира, достатка, любви и гармонии, удачи, радости, надежды и огромного счастья. Пусть здоровье будет крепким, как крещенские морозы, пусть жизнь будет яркой, как пёстрое небо в крещенскую ночь.

***

В Крещенский сочельник желаю избавления от тяжести и негатива, от злости и зависти, от бед и усталости. Пусть тело подготовится к купели и приливу новых сил, пусть душа с радостью встретит праздник и наполнится великим счастьем.

Напомним, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение, традиции и приметы этого дня. Ранее мы также писали о том, когда и где можно купаться на Крещение, а также какова польза и опасность ныряния в прорубь.