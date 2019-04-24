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Поздравления с майскими праздниками в прозе: картинки и открытки

Мы собрали для вас самые прикольные пожелания с праздником 1 Мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
Поздравляем с майскими праздниками 2019
Поздравляем с майскими праздниками 2019
Фото: Pixabay

Официальными праздниками в мае считаются День труда (1 мая) и День победы (9 мая). 30 апреля Кабмин разрешил отдыхать, чтобы не возвращаться к труду в разгар праздников. То есть украинцы отдыхают с 27 апреля по 1 мая включительно – пять дней подряд. При этом рабочий день перенесли с 30 апреля на субботу 11 мая. Еще один выходной день ждет украинцев 9 мая.

Поздравления с майскими праздниками 2019
Поздравления с майскими праздниками 2019
Фото: Bipbap

Мы уверены, что вы уже определились, как отдохнуть и куда поехать на майские праздники. Однако не забудьте поздравить с праздником 1 Мая всех близких вам людей.

Поздравления с майскими праздниками в прозе

Поздравляю с Днем труда и желаю справляться с любыми трудностями на пути к успеху, работать во благо общества и для личной пользы, никогда не знать поражений и не допускать грубых ошибок в деятельности, не прекращать строить грандиозные планы и усердными стараниями реализовывать их.

Поздравления с майскими праздниками 2019
Поздравления с майскими праздниками 2019
Фото: Bipbap

***

В ясный и торжественный праздник — день труда, поздравляю всех с Первомаем! Желаю, великолепно отдохнуть, расслабиться, набраться сил, под дружный смех и ароматный запах шашлыка. Вдохнуть весеннюю бодрость и с лихвой, повышая работоспособность, достигнуть потрясающих результатов в труде!

Поздравления с майскими праздниками 2019
Поздравления с майскими праздниками 2019
Фото: Bipbap

***

Поздравляю с Первомаем и от души желаю посвящать свою жизнь любимой работе, увлекательным занятиям, дорогим сердцу людям и деятельности во всеобщее благо. Желаю, чтобы успех не заставлял себя ждать, чтобы энтузиазм был всегда с тобой, чтобы работалось весело и легко, чтобы после трудовых будней ждали великолепные и насыщенные дни отдыха.

Поздравления с майскими праздниками в прозе

Говорят, труд сделал из обезьяны человека. Для взрослого человека потребность трудиться совершенно естественна, ведь в работе человек может реализовать свои способности, завоевать признание. В день труда хочется пожелать всем трудящимся, чтобы соблюдались и защищались их права, чтобы росли зарплаты, улучшались условия работы, чтобы на рабочем месте каждый человек чувствовал себя комфортно.

Поздравления с майскими праздниками 2019
Поздравления с майскими праздниками 2019
Фото: Bipbap

***

Пусть сегодня все, отдающие время благу страны, те, кто изо дня в день трудится в порой сложных условиях, радуются выходным, яркому майскому солнцу. Желаю, чтобы любой труд приносил только радость и удовлетворение, чтобы коллеги были друзьями, а атмосфера на работе, как дома.

Поздравления с майскими праздниками 2019
Поздравления с майскими праздниками 2019
Фото: Bipbap

Поздравления с майскими праздниками в прозе

В день всех трудящихся я желаю тебе, чтобы работа приносила не только деньги, но и удовольствие, чтобы коллеги не только отличными специалистами, но и замечательными людьми, а начальник не только хвалил и уважал, но и всегда давал возможность творчески развиваться.

Поздравления с майскими праздниками 2019
Поздравления с майскими праздниками 2019
Фото: Bipbap

***

Уважаемые трудящиеся! Все, кто трудится не покладая рук на благо своей родины, общества, семьи имеют право праздновать очередной прекрасный Первомай вместе со своими близкими. Вы награждены заслуженным отдыхом, и пусть этот День Труда станет ещё одним счастливым памятным днем в вашей жизни. Спасибо вам, за то, что вы не знаете лени и, превозмогая усталость, помогаете своей стране процветать.

Ранее "Сегодня" выяснили, как 1 Мая отметили в разных городах страны.

Смотрите видео о том, можно ли Украину называть посткоммунистической страной:

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Источник: Сегодня
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