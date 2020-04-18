Поздравления с наступающей Пасхой-2020 в открытках и стихах
Поспешите поздравить близких с наступающей Пасхой
Уже завтра, 19 апреля, православные украинцы будут праздновать Пасху-2020. А пока предлагаем поздравить своих родных и близких с наступающим церковным праздником. Для этого сайт Сегодня.Lifestyle собрал лучшие открытки с Пасхой в одном материале.
Пасха – знаковое христианское событие и самый главный церковный праздник, который каждый год отмечается после завершения Великого поста. Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов.
Пусть в ваш дом придет согласие,
Будет жизнь полна чудес,
В прошлом будут разногласия.
С Пасхой вас! Христос воскрес!
Вот опять пришла весна
Жизнь снова стала светлой сказкой
С наступающим Воскресеньем вас,
С великой и прекрасной Пасхой!
С Пасхой светлой поздравляю!
Мира вам в душе желаю.
Светлых дней и теплоты,
Жизни — полной доброты.
С наступающей Пасхой поздравляю.
Здоровья крепкого желаю.
Живите без нужды, без бед,
В любви и счастье много лет!
С наступающим!
Желаю в Пасху благ земных
И много добрых дел людских,
Тепла, здоровья и терпения,
Мира в душе и настроения.
С наступающей Пасхой поздравляем,
Добра побольше вам желаем!
Чтоб с Богом в сердце светлей жилось,
Он снова с нами – Воскрес Христос!
Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать на Пасху.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное