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Поздравления с Пасхой 2019 своими словами и короткие смс

Мы собрали для вас самые красивые пожелания с праздником Пасхи 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59
Поздравляем вас с Пасхой 2019
Поздравляем вас с Пасхой 2019
Фото: Depositphotos

28 апреля христиане восточного обряда отмечают самый большой и важный праздник в православном календаре – Пасху 2019. Вечером в страстную субботу нужно освятить в церкви пасхальную корзину, а в воскресение утром обязательно поздравить всех родных и близких людей с Пасхой.  

Поздравления с Пасхой 2019: короткие смс

Пусть Пасха принесет в дом не только праздничные куличи, но и укоренит традиционный для нас дух праздничного радушия. В этот день нежеланных гостей не бывает — поэтому уже собираюсь, жди!

Поздравления с Пасхой 2019
Поздравления с Пасхой 2019
Фото: Bipbap

*** 
С пасхой! С праздником! Ура!
Святим мы кулич с утра!
И колбаску, и яички,
Кто-то — деньги, кто-то — спички!
Пусть Иисус спасет вас всех,
Дарит счастье, мир и смех!

Поздравления с Пасхой 2019: короткие смс

Пусть жизнь Ваша будет такой же красочной, как разноцветные яйца на пасхальном столе, счастье будет таким же сладким, как праздничный кулич, а доходы позволяют накрывать шикарный стол каждый день.

Поздравления с Пасхой 2019
Поздравления с Пасхой 2019
Фото: Bipbap

*** 
Пусть сладкий вкус пасхальных куличей
Ни талии твоей не отразится,
Ждет много впереди счастливых дней,
Пусть чудо обязательно случится!

Поздравления с Пасхой 2019: короткие смс

Тебя с великим днем пасхальным
Я поздравляю от души!
Желаю меньше дней печальных,
Побольше счастья и любви!
Христос воскрес!

Поздравления с Пасхой 2019
Поздравления с Пасхой 2019
Фото: Bipbap

*** 

Тебя я с Пасхой поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Чтобы было веселей,
Ешьте яйца — кто быстрей!
Христос воскрес!

Поздравления с Пасхой 2019: короткие смс

Я с торжественным лицом стукну об яйцо яйцом. 
Кто с яйцом, а кто-то без… 
Я делюсь – Христос воскрес! 
Мне не жалко ни яичка, 
Ни пасхального куличика!

Поздравления с Пасхой 2019
Поздравления с Пасхой 2019
Фото: Bipbap

***
Как на Пасху, как на Пасху
Яйца все вогнали в краску.
Кончен пост, прибавим в весе.
Добрый день! Христос Воскресе!

*** 
Намек узреть в сих строчках не пытайся,
Не более они, чем анекдот.
На Пасху все мужчины красят яйца,
А после Пасхи – все наоборот.

Напомним, ранее мы подготовили для вас красивые пожелания с Пасхой 2019.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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