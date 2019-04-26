Поздравления с Пасхой 2019 своими словами и короткие смс
Мы собрали для вас самые красивые пожелания с праздником Пасхи 2019
28 апреля христиане восточного обряда отмечают самый большой и важный праздник в православном календаре – Пасху 2019. Вечером в страстную субботу нужно освятить в церкви пасхальную корзину, а в воскресение утром обязательно поздравить всех родных и близких людей с Пасхой.
Пусть Пасха принесет в дом не только праздничные куличи, но и укоренит традиционный для нас дух праздничного радушия. В этот день нежеланных гостей не бывает — поэтому уже собираюсь, жди!
***
С пасхой! С праздником! Ура!
Святим мы кулич с утра!
И колбаску, и яички,
Кто-то — деньги, кто-то — спички!
Пусть Иисус спасет вас всех,
Дарит счастье, мир и смех!
Поздравления с Пасхой 2019: короткие смс
Пусть жизнь Ваша будет такой же красочной, как разноцветные яйца на пасхальном столе, счастье будет таким же сладким, как праздничный кулич, а доходы позволяют накрывать шикарный стол каждый день.
***
Пусть сладкий вкус пасхальных куличей
Ни талии твоей не отразится,
Ждет много впереди счастливых дней,
Пусть чудо обязательно случится!
Поздравления с Пасхой 2019: короткие смс
Тебя с великим днем пасхальным
Я поздравляю от души!
Желаю меньше дней печальных,
Побольше счастья и любви!
Христос воскрес!
***
Тебя я с Пасхой поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Чтобы было веселей,
Ешьте яйца — кто быстрей!
Христос воскрес!
Поздравления с Пасхой 2019: короткие смс
Я с торжественным лицом стукну об яйцо яйцом.
Кто с яйцом, а кто-то без…
Я делюсь – Христос воскрес!
Мне не жалко ни яичка,
Ни пасхального куличика!
***
Как на Пасху, как на Пасху
Яйца все вогнали в краску.
Кончен пост, прибавим в весе.
Добрый день! Христос Воскресе!
***
Намек узреть в сих строчках не пытайся,
Не более они, чем анекдот.
На Пасху все мужчины красят яйца,
А после Пасхи – все наоборот.
Напомним, ранее мы подготовили для вас красивые пожелания с Пасхой 2019.
Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:
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