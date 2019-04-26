Поздравления с Пасхой 2019 своими словами и короткие смс

Мы собрали для вас самые красивые пожелания с праздником Пасхи 2019

Поздравляем вас с Пасхой 2019 Фото: Depositphotos

28 апреля христиане восточного обряда отмечают самый большой и важный праздник в православном календаре – Пасху 2019. Вечером в страстную субботу нужно освятить в церкви пасхальную корзину, а в воскресение утром обязательно поздравить всех родных и близких людей с Пасхой.

Поздравления с Пасхой 2019: короткие смс

Пусть Пасха принесет в дом не только праздничные куличи, но и укоренит традиционный для нас дух праздничного радушия. В этот день нежеланных гостей не бывает — поэтому уже собираюсь, жди!

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

***

С пасхой! С праздником! Ура!

Святим мы кулич с утра!

И колбаску, и яички,

Кто-то — деньги, кто-то — спички!

Пусть Иисус спасет вас всех,

Дарит счастье, мир и смех!

Поздравления с Пасхой 2019: короткие смс

Пусть жизнь Ваша будет такой же красочной, как разноцветные яйца на пасхальном столе, счастье будет таким же сладким, как праздничный кулич, а доходы позволяют накрывать шикарный стол каждый день.

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

***

Пусть сладкий вкус пасхальных куличей

Ни талии твоей не отразится,

Ждет много впереди счастливых дней,

Пусть чудо обязательно случится!

Поздравления с Пасхой 2019: короткие смс

Тебя с великим днем пасхальным

Я поздравляю от души!

Желаю меньше дней печальных,

Побольше счастья и любви!

Христос воскрес!

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

***

Тебя я с Пасхой поздравляю,

Счастья, радости желаю!

Чтобы было веселей,

Ешьте яйца — кто быстрей!

Христос воскрес!

Поздравления с Пасхой 2019: короткие смс

Я с торжественным лицом стукну об яйцо яйцом.

Кто с яйцом, а кто-то без…

Я делюсь – Христос воскрес!

Мне не жалко ни яичка,

Ни пасхального куличика!

Поздравления с Пасхой 2019 Фото: Bipbap

***

Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскресе!

***

Намек узреть в сих строчках не пытайся,

Не более они, чем анекдот.

На Пасху все мужчины красят яйца,

А после Пасхи – все наоборот.

Напомним, ранее мы подготовили для вас красивые пожелания с Пасхой 2019.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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