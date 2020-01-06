Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

Лучшие поздравления с Рождеством Христовым: картинки, стихи, проза, смс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
С Рождеством Христовым!
С Рождеством Христовым!
Фото: Pexels

Украинцы 7 января празднуют Рождество Христово. В этот день все православные радуются рождению Спасителя Иисуса Христа. Чтобы поздравить родных и близких с этим светлым православным праздником, сайт Сегодня.Lifestyle собрал самые лучшие поздравления на Рождество Христово в прозе, стихах, короткие поздравления, смс, а также красивые картинки.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Читайте также:
Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2020 году

Рождество: поздравления, картинки и лучшие пожелания в прозе

Волшебные поздравления с Рождеством Христовым

***

С Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви, семейного уюта. Пусть ангел-хранитель оберегает вас от всех бед и невзгод!

Рождество Христово: поздравления своими словами

***

Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

Картинки и открытки с Рождеством
Картинки и открытки с Рождеством
Фото: Pexels

Сказочное Рождество: поздравления в прозе

***

Поздравляем с Рождеством Христовым! Желаем, чтобы у каждого в душе был мир и покой, радость и тепло! Пусть будет много добрых и желанных событий, которые сделают вашу жизнь лучше! Любви, внимания, только хороших новостей и прекрасного праздничного времяпровождения!

Лучшие поздравления в Рождество Христово

***

Поздравляю с Рождеством Христовым и в этот светлый праздник хочу пожелать видеть только хорошее в окружающем мире и находить все доброе в людях, дарить надежду близким и воплощать свои мечты, искренне верить и никогда не забывать о простом человеческом счастье. Желаю верно ценить все, что у тебя имеется и наслаждаться каждым мгновением своей жизни.

Красивые поздравления на Рождество Христово близким

***

В светлый и радостный праздник Рождества желаю искренней любви и счастья, большой удачи и блага, доброй надежды и мира. Пусть небеса вселяют крепкую веру в сердце и дарят настоящий праздник для души. Желаю достатка в доме, внутренней и окружающей красоты, отменного здоровья и милосердия.

Поздравления и открытки с Рождеством 2020
Поздравления и открытки с Рождеством 2020
Фото: Pexels

Доброе поздравление с Рождеством в прозе

***

Поздравляю с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник желаю мира и добра, любви и счастья, благополучия, успеха и крепкого здоровья. Пусть ангел-хранитель оберегает вас и ваших близких от всех бед, а в душе воцарятся вера, покой и благодать. Со светлым праздником Рождества!

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах и смс

С Рождеством Христовым: красивые поздравления в стихах

***

В день рождения Христа
Пожелаю всем добра.
Тепло в душе всегда храните,
Любовь как божий дар примите.

Пусть ангел рядом пребывает:
От бед, печали охраняет,
Несет в ваш дом согласие,
Благополучие, счастье!

Небольшое поздравление с Рождеством

***

Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит, и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Смс поздравления с Рождеством короткие

***

Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И неведомо откуда
Всюду радость там и тут,
Пусть в семье все будет ясно,
И нальется дом теплом,
Будет вам достаток, счастье,
Поздравляю с Рождеством!

Рождество 2020: красивые картинки и стихи
Рождество 2020: красивые картинки и стихи
Фото: Pexels

Светлое Рождество: картинки, поздравления и стихи

***

С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!

Добрые пожелания на Рождество 2020 в стихах

***

Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.

Красивые стихи на Рождество Христово

***

В рождественский вечер чудесный
Хочу пожелать я добра,
Чтоб ангел прекрасный небесный
Принес вам немного тепла.

Чтоб Бог охранял вас по жизни,
Чтоб Он уберег от беды,
Чтоб все ваши тайные мысли
Он в явь превратил из мечты.

Ведь праздник чудесный и светлый,
Наполнен он весь волшебством.
Пусть будет всё в жизни прекрасно
И полною чашею дом!

С Рождеством: стихи и открытки
С Рождеством: стихи и открытки
Фото: Pexels

Праздник Рождества: счастливые поздравления

***

В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни
Оградят вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!

Рождество: поздравления, фото и стихи

***

Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

Рождество: картинки и пожелания
Рождество: картинки и пожелания
Фото: Pexels

Волшебные пожелания в Рождество Христово

***

Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.

Читайте также:
Поздравления на католическое Рождество

Короткие поздравления с Рождеством Христовым

***

Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будет смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,
Пусть Ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!

Рождество 2020: поздравления и открытки
Рождество 2020: поздравления и открытки
Фото: Pexels

Душевные поздравления на Рождество Христово

***

В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.

На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.

На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.

Поздравления с Рождеством прикольные в стихах

***

В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мед был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб вы радовались чаще,
Я сегодня вам желаю.
С Рождеством вас поздравляю!

Ранее мы рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рождество Христово: самые правдивые гадания Рождество 2020: действенные ритуалы и обряды праздника Колядки и щедривки: тексты самых популярных песен Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи До какого числа носят вечерю на Рождество Что приготовить на Рождество: ТОП-5 рецептов праздничной выпечки
Рождество праздники открытки стихи поздравления картинки Рождество Христово
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:00Fun

Поздравления с Рождеством Христовым в стихах, прозе, смс, интересные картинки

Сегодня, 10:57Fun

6 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 15:29Психология

Гороскоп на неделю 5-11 января: все знаки зодиака

Вчера, 14:47Fun

Рождество 2020: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

Вчера, 12:07Fun

Лучшие колядки на русском языке: самые популярные стихи

Вчера, 12:00Food

Рождественские блюда в Украине: что должно быть на праздничном столе

4 январяТехно

Grand Theft Auto V стала бесплатной: как получить игру

4 январяFun

Лучшие колядки на Рождество 2020

4 январяFood

Салаты на Рождество: ТОП-5 праздничных рецептов

4 январяFun

4 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

4 январяТехно

Смартфоны на Android оказались в опасности: как защититься

3 январяEvents

Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака: отличное время для путешествий

3 январяАфиша

Лучшие фильмы 2019: что посмотреть вечером с семьей

3 январяEvents

Выходные на Рождество 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

3 январяFood

Что можно приготовить на Рождество: рецепты праздничных блюд

3 январяFood

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Новости партнеров

Эксперты объяснили, чем опасен холодец
Эксперты объяснили, чем опасен холодец
Олег Винник на несколько месяцев покинет Украину: в чем причина
Олег Винник на несколько месяцев покинет Украину: в чем причина
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Появилась информация о
Появилась информация о "смерти" российского актера Дмитрия Дюжева
Как выбрать цвет обивки дивана?
Как выбрать цвет обивки дивана?
«Его унесло в море»: брат Михаила Боярского утонул в Болгарии
«Его унесло в море»: брат Михаила Боярского утонул в Болгарии
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Неудачные фото Джоли, Мадонны и Бейонсе взорвали сеть
Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку
Секреты военного врача: сбить давление можно нажатием на точку