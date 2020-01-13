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Поздравления со Старым Новым годом 2020: прикольные СМС, стихи и картинки

"Сегодня" подготовила самые короткие и простые поздравления с праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Поздравления со Старым Новым годом 2020
Поздравления со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap

Старый Новый год 2020 украинцы отмечают во вторник, 14 января. Обязательно поздравьте с этим праздником всех своих родных и близких людей, друзей, коллег и знакомых, пожелайте счастья, здоровья, любви, новых побед и достижений в жизни.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

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"Сегодня" собрали для вас лучшие поздравления со Старым Новым годом 2020 в СМС-сообщения, стихах, а также прикольные открытки и красочные картинки на 14 января.

СМС-поздравления со Старым Новым годом 2020

Старый Новый год – это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!

***
Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю оставить весь негатив в старом году, пускай в новом году к вам придет все то, что угодно сердцу.

Поздравления со Старым Новым годом 2020
Поздравления со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap

Проведем же, Старый Новый год! Спасибо Старому году, за все те чудесные деньки и хорошие моменты.

***
Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души.

***
Пусть в Старый Новый год Вас покинут старые проблемы и обиды, дом покинут ненужные вещи, а сердце освободится для новых эмоций, впечатлений и открытий! Пусть счастье останется в доме на весь год!

  • Старый Новый год 2020: короткие поздравления

Поздравляю со Старым Новым годом и хочу пожелать зажечь свой огонёк надежды и удачи, сиять от счастья и любви, бежать навстречу мечтам и чудесам, оставить в прошлом всё плохое и в новый год взять близких и сердцу дорогих людей.

Поздравления со Старым Новым годом 2020
Поздравления со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap

Поздравляю со Старым Новым годом. Хочу пожелать жить ярко и весело, мечтать свободно и красиво, любить искренне и взаимно. Пусть в прошлое уйдут обиды сердца, пусть новый календарь все твои дни превратит в праздники счастья и успеха.

  • Прикольные поздравления со Старым Новым годом 2020

Просыпайтесь, подымайтесь – к нам идет, хоть и старый, но все же Новый год! Пусть год придет и принесет счастье, радость и удачу, всем здоровья, мира, счастья и очень надо стать всем добрее и светлее, улыбнемся друг другу и будем счастливы!

***
Здравствуй снова, Старый год,
Ты давно уж у ворот,
С длинной, белой бородой,
Мы прощаемся с тобой.

Прошлое сложи в мешок,
Все плохое – на замок,
А удача, деньги, радость
Пусть всегда приносят сладость!

Поздравления со Старым Новым годом 2020
Поздравления со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap

Старый Новый год придет,
Стариной своей тряхнет,
Загадать желаний море
Шанс второй он вам дает!

Пожелаем вместе с ним,
Чтобы каждый был любим,
Жил счастливо и богато
Много лет и много зим!

  • Поздравления со Старым Новым годом 2020: короткие пожелания

Пусть этот Старый Новый год
Подарит яркие мгновения,
Душа от счастья пусть поет
И славным будет настроение!

Желаю, чтобы доброта
Твою жизнь светом наполняла!
Пусть сбудется твоя мечта,
Чтоб жизнь еще прекрасней стала!

Поздравления со Старым Новым годом 2020
Поздравления со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap

Хоть Новый год еще не стар,
Но всё же пожелаю –
Пусть будет радостным январь
И праздничным до мая!

Пусть вера в чудо не прошла –
Таится в вашем сердце,
Ведь с 31 числа
Открыта в счастье дверца!

  • Старый Новый год 2020: оригинальные поздравления

Вот и Старый Новый Год
Нам удачу принесет,
Кто на Новый Год забыл
Желание не высказал,
Тот второй имеет шанс
Загадать и про запас!
Мы желаем всем удачи,
Добрых дней и тишины,
Чтоб родные были рядом,
Вон звезда летит, смотри!

Поздравления со Старым Новым годом 2020
Поздравления со Старым Новым годом 2020
Фото: Bipbap

Вот и старый Новый год
По снежинкам к нам идет!
Звезды в небе он зажжет,
Счастье в дом наш принесет!

Улыбайтесь, вспоминайте.
То, что важно, сберегайте!
Этот праздник отмечайте
И гостей скорей встречайте!

Ранее мы подробно рассказывали, что нельзя делать на Старый Новый год 2020.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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