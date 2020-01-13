Поздравления со Старым Новым годом 2020: прикольные СМС, стихи и картинки
"Сегодня" подготовила самые короткие и простые поздравления с праздником
Старый Новый год 2020 украинцы отмечают во вторник, 14 января. Обязательно поздравьте с этим праздником всех своих родных и близких людей, друзей, коллег и знакомых, пожелайте счастья, здоровья, любви, новых побед и достижений в жизни.
Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:
"Сегодня" собрали для вас лучшие поздравления со Старым Новым годом 2020 в СМС-сообщения, стихах, а также прикольные открытки и красочные картинки на 14 января.
Старый Новый год – это день, когда нужно проводить старые мысли, старое настроение и открыть свое сердце для нового, для чего-то грядущего и предстоящего! Пусть год будет легким, но ярким, приятным, но не пустым! С праздником!
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Поздравляю со Старым Новым годом! Желаю оставить весь негатив в старом году, пускай в новом году к вам придет все то, что угодно сердцу.
Проведем же, Старый Новый год! Спасибо Старому году, за все те чудесные деньки и хорошие моменты.
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Поздравляю со Старым Новым годом. Пусть старыми, но незабываемыми станут добрые моменты прошлого, пусть в новом году приумножатся былые успехи и пусть будет, с кем разделить счастье и радость души.
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Пусть в Старый Новый год Вас покинут старые проблемы и обиды, дом покинут ненужные вещи, а сердце освободится для новых эмоций, впечатлений и открытий! Пусть счастье останется в доме на весь год!
- Старый Новый год 2020: короткие поздравления
Поздравляю со Старым Новым годом и хочу пожелать зажечь свой огонёк надежды и удачи, сиять от счастья и любви, бежать навстречу мечтам и чудесам, оставить в прошлом всё плохое и в новый год взять близких и сердцу дорогих людей.
Поздравляю со Старым Новым годом. Хочу пожелать жить ярко и весело, мечтать свободно и красиво, любить искренне и взаимно. Пусть в прошлое уйдут обиды сердца, пусть новый календарь все твои дни превратит в праздники счастья и успеха.
- Прикольные поздравления со Старым Новым годом 2020
Просыпайтесь, подымайтесь – к нам идет, хоть и старый, но все же Новый год! Пусть год придет и принесет счастье, радость и удачу, всем здоровья, мира, счастья и очень надо стать всем добрее и светлее, улыбнемся друг другу и будем счастливы!
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Здравствуй снова, Старый год,
Ты давно уж у ворот,
С длинной, белой бородой,
Мы прощаемся с тобой.
Прошлое сложи в мешок,
Все плохое – на замок,
А удача, деньги, радость
Пусть всегда приносят сладость!
Старый Новый год придет,
Стариной своей тряхнет,
Загадать желаний море
Шанс второй он вам дает!
Пожелаем вместе с ним,
Чтобы каждый был любим,
Жил счастливо и богато
Много лет и много зим!
- Поздравления со Старым Новым годом 2020: короткие пожелания
Пусть этот Старый Новый год
Подарит яркие мгновения,
Душа от счастья пусть поет
И славным будет настроение!
Желаю, чтобы доброта
Твою жизнь светом наполняла!
Пусть сбудется твоя мечта,
Чтоб жизнь еще прекрасней стала!
Хоть Новый год еще не стар,
Но всё же пожелаю –
Пусть будет радостным январь
И праздничным до мая!
Пусть вера в чудо не прошла –
Таится в вашем сердце,
Ведь с 31 числа
Открыта в счастье дверца!
- Старый Новый год 2020: оригинальные поздравления
Вот и Старый Новый Год
Нам удачу принесет,
Кто на Новый Год забыл
Желание не высказал,
Тот второй имеет шанс
Загадать и про запас!
Мы желаем всем удачи,
Добрых дней и тишины,
Чтоб родные были рядом,
Вон звезда летит, смотри!
Вот и старый Новый год
По снежинкам к нам идет!
Звезды в небе он зажжет,
Счастье в дом наш принесет!
Улыбайтесь, вспоминайте.
То, что важно, сберегайте!
Этот праздник отмечайте
И гостей скорей встречайте!
Ранее мы подробно рассказывали, что нельзя делать на Старый Новый год 2020.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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