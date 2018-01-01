Пожилой рыбак победил трехметровую акулу: опубликованы фото

Длина подводного "монстра" составила 2,7 метра, а вес – 108 килограммов

Рыбак поймал огромную акулу. Фото: Facebook

Пожилой житель Великобритании в Северном море недалеко от города Уитби в графстве Норт Йоркшир поймал крупную акулу.

68-летний мужчина по имени Стив Уотсон вместе со своим 33-летним сыном Энди и знакомым рыбаком Мэттом Уордом отправился ловить рыбу и даже представить не мог, чем это закончится.

Рыбак поймал огромную акулу. Фото: Facebook Рыбак поймал огромную акулу. Фото: Facebook Рыбак поймал огромную акулу. Фото: Facebook Рыбак поймал огромную акулу. Фото: Facebook Рыбак поймал огромную акулу. Фото: Facebook 1/5

Хищная рыба клюнула на заброшенную приманку, однако отчаянно сопротивлялась, когда Уотсон стал сматывать леску. Он боролся с ней около 45 минут, но в итоге сумел вытащить ее из воды. Длина акулы составила 2,7 метра, а вес – 108 килограммов. Позднее Уотсон выпустил ее в море.

"Они выглядят очень похоже на больших белых акул. Их можно различить только по плавникам", – пояснил он.

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Кроме этого, на Youtube опубликовано уникальное видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы. Инцидент произошел в южной части Тихого океана у островов Кука. Биолог Нэн Хаузер плавала около кита и не заметила, как к ним подплыла тигровая акула почти трех метров в длину.

Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. В короткое время видео получило вирусную популярность, собрав более миллиона просмотров.