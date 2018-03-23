Позирующую для фото туристку смыло огромной волной: невероятное видео

Инцидент произошел на острове Роатан в Карибском море

Туристку смыло волной. Фото: pixabay

В Гондурасе позирующую для снимка туристку смыло волной. На ролик обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел на острове Роатан в Карибском море. На видео девушка пытается залезть на волнорез, несмотря на то, что море выглядит неспокойным. Ее подруга стоит на понтоне и готовится сделать фотографию на телефон, когда туристку накрывает огромная волна.

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По словам свидетелей, девушка упала в воду, однако ей удалось выбраться, она отделалась только синяками и ссадинами.

Напомним, завистливая модель столкнула со сцены королеву красоты: первое видео.

На ролике Кристиану Каррилло, называющему себя Леди, вручают награду за второе место на конкурсе красоты для трансгендеров "Королева королев". Однако Леди яростно отбрасывает свою ленту и сталкивает со сцены победительницу по прозвищу Кения. При падении она отделалась ушибами и ссадинами.

Кроме этого, игривый слон сел на туристку: появилось видео.