Православная Троица 2019: значение, традиции и приметы дня

Узнайте, что можно, а что нельзя делать на Троицу согласно поверьям и приметам летнего праздника

Православная Троица Фото: Pixabay

Троица – красивый летний церковный праздник, который в народе принято отмечать в убранстве зелени, ветвей и цветов. На Троицу существует множество традиций и примет, дошедших еще с языческих времен, на которые стоит обратить внимание, если вы не хотите вызвать недовольство и гнев потусторонних сил. Троица 2019 в Украине будет отмечаться 16 июня.

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Православная Троица: значение праздника

Троица – один из главных православных двунадесятых праздников, который посвящен Святой Божественной Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. По церковному учению, Святая Троица показывает, что Бог един в трех проявлениях и является вечным, живым, вездесущим и бестелесным духом. Великие праздники Пасха и Троица 2019 тесно связаны между собой, поскольку Троица отмечается на 50-й день после Пасхи.

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В христианстве дата Троицы чествуется как день рождения Святой церкви на земле как таковой, потому что именно в этот день произошло событие, предсказанное Иисусом Христом задолго до Его казни, и именно оно стало основой христианского вероучения. Сошествием Святого Духа утверждается в мире христианская вера и начинает свое бытие Церковь Христова.

В день Троицы на апостолов сошел Святой Дух, появившийся в виде благословенных и не обжигающих огненных языков, которые дали возможность ученикам Господа познать разные языки и нести Его слово по всей Земле, ко всем людям во имя спасения всего человечества.

Народные и церковные традиции праздника Троицы

В церкви на Троицу проводится одна из самых красивых служб в году, а после Божественной литургии совершается вечерня в память об исхождении Святого Духа на апостолов.

По традиции, прихожане издавна украшали в праздник Троицы церкви и дома зеленью, цветами и травами, святили букеты из аира, любистка, ветвей березы, мяты, полыни и др. Люди верили, что эти растения защитят дом от злых сил и привлекут здоровье и удачу.

Хороший день для сватовства и знакомства с родителями – в этом случае брак будет крепким.

На стол подавали праздничные блюда, а также хлеб и пироги. Если приберечь кусочек праздничного хлеба до свадьбы, то жизнь у молодых сложится благополучно.

Кроме того, у молодежи на Троицу были популярны гадания на суженого и на свою судьбу.

Что нельзя делать на Троицу, согласно народным приметам:

В этот день, как и в другие важные церковные праздники, нельзя шить, стирать, убирать и делать другую грязную работу в доме, а тех, кто нарушает запреты, ждет беда.

В народе на праздник Троицы землю считали именинницей. А потому главные запреты дня касаются земли и растений. В этот день ни в коем случае нельзя нарушать покой земли: копать, пахать, боронить, косить траву, колоть дрова, рубить сучья, ломать и пилить деревья и даже сажать растения.

В народе считалось, что на Троицу в мир людей приходят мифические существа – нимфы и русалки. И если их прогневить, они навредят людям. Поэтому существует запрет поодиночке не ходить в лес или в поле, чтобы мавки не защекотали до смерти.

А еще на Троицу категорически нельзя купаться, иначе русалки затащат на дно.

На Троицу нельзя назначать дату свадьбу, иначе молодую семью ждет несчастливая жизнь.

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