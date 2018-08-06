Праздник Бориса и Глеба: что ни в коем случае нельзя делать и приметы дня

Сегодня до восхода солнца нужно было считать деньги

Праздник Бориса и Глеба отмечаем 6 августа. Фото: Getty

6 августа 2018 года украинцы отмечают православный праздник – день памяти мучеников Бориса и Глеба, сыновей князя Владимира.

В этот день до восхода солнца нужно было считать деньги. Деньги должны быть пересчитаны все, даже те, что спрятаны по потаенным местам. Это сулило удачу в делах и большую прибыль в торговле.

Что нельзя делать в праздник Бориса и Глеба 6 августа

В сельской общине и в каждой семье было принято торжественно отмечать начало и конец уборки урожая. Считалось, что каков будет зажин, таковы и зажинки. Жатва подводила итог всему тяжелому труду крестьянина. Так, к жатве наши предки готовились как к большому празднику. Хозяйка приводила дом в порядок, а хозяин убирал двор, гумно. Дети застилали стол праздничной белой скатертью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Петра и Павла: приметы и обычаи праздника

На Бориса и Глеба категорически запрещено выезжать работать в поля и луга, иначе там может случиться сильный пожар. Все дело в том, что обычно в августе начиналась пора многочисленных гроз, которые сопровождались молниями, способными поджигать стога сена.

Народные приметы в день Бориса и Глеба

Ясный заход солнца в день Бориса и Глеба – лето будет тоже ясным и без осадков.

Святого Бориса в народе называли барышником, потому что народ отмечал этот праздник в надежде получить прибыль – барыш.

Если купец в этот день успешно свой товар продает, то весь год у него деньги водиться будут.

Теплый день – примета к тому, что будет темный хлеб.

Если черемуха зацвела и соловьи запели, то можно ожидать двухнедельного похолодания.

Напомним, недавно мы отмечали праздник Петра и Павла 2018: что ни в коем случае нельзя делать.