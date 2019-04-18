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Преподаватель научил студентов делать "экстази" и поплатился

61-летний профессор признал вину и объяснил, что произошло

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:51
Профессор заставил студентов изготовлять наркотики
Профессор заставил студентов изготовлять наркотики
Фото: Pixabay

В Японии преподаватель может оказаться за решеткой из-за обвинений в нелегальном производстве и распространении наркотиков, сообщает KNA.

Ученый Тацунори Ивамура заставил своих студентов на занятиях изготавливать таблетки MDMA – полусинтетического соединения, которое более известно под сленговым названием "Экстази". 61-летний профессор признал вину, но пояснил, что это задание входят в учебную программу отдела фармацевтических исследований университета Мацуяма. Проблема заключается в том, что для изготовления MDMA необходимо иметь специальное разрешение. Профессор утверждает, что необходимый документ у него был, однако срок действия разрешения уже закончился. Теперь Ивамура рискует попасть в тюрьму.

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Сообщается, что это уже не первое подобное обвинение в адрес Тацунори Ивамура. Пять лет назад 11 его учеников заподозрили в нелегальном производстве "экстази".

Напомним, профессор китайского университета спровоцировал онлайн-дебаты, дав своим ученикам необычное задание, которое требовало от них добавить 1667 друзей в WeChat, самой популярной социальной сети Китая.​

Напомним, обнаженная преподавательница вышла на протест и "взорвала" сеть

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