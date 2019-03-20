Преподаватель необычным заданием поверг студентов в шок

Студенты университета в Китае жалуются на профессора

Профессор удивил студентов странным заданием Фото: Pixabay

​Профессор китайского университета спровоцировал онлайн-дебаты, дав своим ученикам необычное задание, которое требовало от них добавить 1667 друзей в WeChat, самой популярной социальной сети Китая.​

Некоторые из студентов, особенно наиболее интровертные, жаловались на то, что задача была для них слишком сложной, преподаватели в университете защищали своего коллегу, объясняя, что это задание готовит молодежь к реальной жизни.

"Это сложное задание. У меня только около 100 друзей на Wechat. Многие из нас расстроены и обеспокоены тем, что мы не сможем добавить так много друзей", — говорит один из студентов.

Другие жаловались, что профессор не предлагал никаких альтернативных заданий, и что оценка по этому вопросу составляет 30% от их итоговой оценки по курсу. Что еще хуже, задание было дано 10 марта, и у студентов есть только две недели, чтобы выполнить его.

"Это задание походит от основного модуля курса. Мы говорим о том, что впоследствии, когда эти студенты будут искать работу, у них будут базовые навыки, необходимые для такого рода операций в социальных сетях", — рассказал преподаватель Университета экономики и права.

Некоторые люди поддержали профессора, заявив, что задача была "разумной", в то время как другие утверждали, что она имела бы смысл, только если бы это был маркетинговый курс.

Напомним, обнаженная преподавательница вышла на протест и "взорвала" сеть.

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