Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Преподаватель необычным заданием поверг студентов в шок

Студенты университета в Китае жалуются на профессора

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:35
Профессор удивил студентов странным заданием
Профессор удивил студентов странным заданием
Фото: Pixabay

​Профессор китайского университета спровоцировал онлайн-дебаты, дав своим ученикам необычное задание, которое требовало от них добавить 1667 друзей в WeChat, самой популярной социальной сети Китая.​

Некоторые из студентов, особенно наиболее интровертные, жаловались на то, что задача была для них слишком сложной, преподаватели в университете защищали своего коллегу, объясняя, что это задание готовит молодежь к реальной жизни.

"Это сложное задание. У меня только около 100 друзей на Wechat. Многие из нас расстроены и обеспокоены тем, что мы не сможем добавить так много друзей", — говорит один из студентов.

Читайте также
Показали фото "самой красивой учительницы"

Другие жаловались, что профессор не предлагал никаких альтернативных заданий, и что оценка по этому вопросу составляет 30% от их итоговой оценки по курсу. Что еще хуже, задание было дано 10 марта, и у студентов есть только две недели, чтобы выполнить его.

"Это задание походит от основного модуля курса. Мы говорим о том, что впоследствии, когда эти студенты будут искать работу, у них будут базовые навыки, необходимые для такого рода операций в социальных сетях", — рассказал преподаватель Университета экономики и права.

Некоторые люди поддержали профессора, заявив, что задача была "разумной", в то время как другие утверждали, что она имела бы смысл, только если бы это был маркетинговый курс.

Напомним, обнаженная преподавательница вышла на протест и "взорвала" сеть

Смотрите видео: как украинскую учительницу превратили в настоящую красотку

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Узбекский преподаватель избил студентов за отсутствие галстуков: видео "Страшно, что взятки интимом считают нормой": вступительная кампания ознаменовалась скандалами Запорожскому преподавателю грозит семь лет тюрьмы за 200 долларов взятки
видео Китай курьез преподаватель задание курьезы
Реклама

Новости партнеров

Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Самая лучшая закуска быстрого поедания. Готовится за 5 минут
Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото
Злата Огневич вышла замуж? Певица показала свадебное фото
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой
Самый экономный и вкусный салат
Самый экономный и вкусный салат

Популярные статьи

Вчера, 20:08Fun

Весеннее равноденствие в 2019 году: дата и приметы

Вчера, 12:03Шоу-бизнес

Елизавета II наложила вето на просьбу Меган Маркл

Вчера, 09:00Fun

Мальчик раздал соседям сбережения родителей

Вчера, 08:02Fun

Показали девушку, которая 14 лет питалась одними гамбургерами

Вчера, 07:01Fun

Аномальную обезьяну-переростка сняли на фото

18 мартаWellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

18 мартаСтиль

Подчеркнула декольте: Тина Кароль в откровенных нарядах от украинского дизайнера

18 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

18 мартаСтиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

18 мартаFun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

17 мартаТехно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

17 мартаШоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

17 мартаFood

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

17 мартаШоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

17 мартаFun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

17 мартаТехно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Новости партнеров

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день
В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл
В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Широкая кость: 7 знаменитых красоток, которых красит полнота
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль:
Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль: "Это не для шоу"
Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа
Победительница Нацотбора MARUV удивила резкой сменой имиджа
В России умерла известная певица Юлия Началова
В России умерла известная певица Юлия Началова
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)