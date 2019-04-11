Преступник избежал тюрьмы из-за веса в 200 килограммов

Кейда Джонса приговорили к тюремному заключению на один год

Кейда Джонса Фото: 9news

Житель австралийского города Брисбен избежал тюремного срока из-за слишком большого веса, сообщает издание News.com.au.

Кейд Джонс, который называет себя охотником за привидениями, предстал перед судом за неоднократные оскорбления сотрудников авиакомпании Virgin Airline. В 2010 году 49-летнему мужчине запретили пользоваться услугами компании, поскольку тот звонил и угрожал персоналу.

В среду утром, 10 апреля, суд приговорил Джонса к тюремному заключению на один год. Адвокат Роб Глендэй заявил, что его подсудимый не может сесть в тюрьму из-за ожирения. Согласно предоставленным медицинским документам, мужчине нельзя сделать операцию по уменьшению веса, пока тот не похудеет до 250 килограммов.

Правонарушителя отпустили под залог в две тысячи долларов. По словам судьи, если Джонс вновь нарушит закон, его посадят в тюрьму несмотря на ожирение.

Напомним, похудение вдвое помогло одинокому мужчине найти свою любовь. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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