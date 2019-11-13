Превышающий скорость мужчина удивил полицейского отговоркой: "Изменял супруге"

Американца обвинили в мелком правонарушении и провели обыск

Водитель объяснил превышение скорости изменой жене Фото: Pixabay

52-летний Джон Эрл Пикард из американского штата Флорида ехал за рулем автомобиля Honda со скоростью свыше 145 километров в час на участке с ограничением до 90 км/час. Мужчину остановил полицейский, которому он объяснил, что спешил поскорее вернуться домой после измены супруге. Об этом сообщает издание The Smoking Gun.

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Американца обвинили в мелком правонарушении и провели обыск. Патрульные нашли в кармане его рубашки пакетик с крэк-кокаином и арестовали за хранение наркотиков. Пикард заявил, что лично купил наркотики за 50 долларов. Вечером того же дня правонарушителя выпустили из окружной тюрьмы под залог в 2,25 тысячи долларов. Он предстанет перед судом 5 декабря.

Интересно, что в марте Пикард уже был арестован за применение насилия к 55-летней супруге. Он якобы толкнул и поцарапал жену в ходе ссоры. Однако она попросила не привлекать мужа к ответственности, и прокурор снял с него все обвинения.

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