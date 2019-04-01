Прикольные поздравления с 1 апреля в стихах и смс
Поздравляем с 1 апреля: отправляйте самые прикольные стихи и смс друзьям и близким
Сегодня 1 апреля. А это значит, можно дурачиться, шутить, прикалываться, смеяться, баловаться, и вам за это ничего не будет. Этот день является самым веселым и позитивным праздником в году.
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Мы желаем вам больше улыбок и отличного настроения в День смеха и предлагаем вам смешные, добрые, милые и оптимистичные поздравления с 1 апреля в стихах и смс.
Лучшие поздравления на 1 апреля 2019 в стихах
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Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!
Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!
Веселые шутки на 1 апреля
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В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех
Над народом подшутить,
Чтоб друзей развеселить.
Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Пусть улыбка до ушей –
Хоть завязочки пришей!
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1 апреля 2019: лучшие пожелания друзьям
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Что пожелать тебе в день смеха?
Веселья, радости, успеха,
Дней позитивных и счастливых,
Друзей надежных, не фальшивых,
Еще — почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!
Веселые поздравления с 1 апреля в смс
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Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!
1 апреля: шутки в смс
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Звенит пусть колокольчиком,
Гремит раскатом грома –
Сегодня можно смех дарить
Друзьям, родным, знакомым.
Задор, здоровье, радость
Пусть всем приносит смех,
Тот, кто смеется, будет
Пускай счастливей всех.
Добрые розыгрыши на 1 апреля для близких
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Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.
Чтоб 1 апреля вы повсюду,
Встречали радость, шутки, болтовню.
Ведь подшутить вот так, чтоб не обидеть,
Возможно лишь единожды в году!
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