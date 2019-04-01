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Прикольные поздравления с 1 апреля в стихах и смс

Поздравляем с 1 апреля: отправляйте самые прикольные стихи и смс друзьям и близким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Смешные картинки с 1 апреля
Смешные картинки с 1 апреля
Фото: pexels.com

Сегодня 1 апреля. А это значит, можно дурачиться, шутить, прикалываться, смеяться, баловаться, и вам за это ничего не будет. Этот день является самым веселым и позитивным праздником в году.

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Мы желаем вам больше улыбок и отличного настроения в День смеха и предлагаем вам смешные, добрые, милые и оптимистичные поздравления с 1 апреля в стихах и смс.

Лучшие поздравления на 1 апреля 2019 в стихах

***

Пожелания в День смеха:
Счастья, радости, успеха.
Пусть сбываются мечты.
Здоровья, мира, теплоты!

Пусть улыбки будут чаще,
А дорога жизни — слаще.
Пусть тоска уходит прочь,
Веселье будет день и ночь!

Открытки с 1 апреля: приколы и стихи
Открытки с 1 апреля: приколы и стихи
Фото: Pixabay

Веселые шутки на 1 апреля

***

В этот день совсем не грех
Рассыпать повсюду смех
Над народом подшутить,
Чтоб друзей развеселить.

Так что смейтесь дружно, люди.
Шутка пусть не злобной будет,
Пусть улыбка до ушей –
Хоть завязочки пришей!

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1 апреля 2019: лучшие пожелания друзьям

***

Что пожелать тебе в день смеха?
Веселья, радости, успеха,
Дней позитивных и счастливых,
Друзей надежных, не фальшивых,
Еще — почаще улыбаться
И жизнью этой наслаждаться!

Веселые поздравления с 1 апреля в смс

***

Скорей в День смеха улыбнись
Лишь для того, чтоб жить счастливо,
Ведь смех нам продлевает жизнь!
Нам нужно больше позитива!

Позитивные картинки и открытки с 1 апреля
Позитивные картинки и открытки с 1 апреля
Фото: Pixabay

1 апреля: шутки в смс

***

Звенит пусть колокольчиком,
Гремит раскатом грома –
Сегодня можно смех дарить
Друзьям, родным, знакомым.

Задор, здоровье, радость
Пусть всем приносит смех,
Тот, кто смеется, будет
Пускай счастливей всех.

Добрые розыгрыши на 1 апреля для близких

***

Желаю, чтоб в День смеха вы забыли
Про трудности, заботы и дела.
Чтобы друзья по-доброму шутили,
Чтоб день был полон света и добра.

Чтоб 1 апреля вы повсюду,
Встречали радость, шутки, болтовню.
Ведь подшутить вот так, чтоб не обидеть,
Возможно лишь единожды в году!

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