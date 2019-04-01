Прикольные поздравления с 1 апреля в стихах и смс

Поздравляем с 1 апреля: отправляйте самые прикольные стихи и смс друзьям и близким

Смешные картинки с 1 апреля Фото: pexels.com

Сегодня 1 апреля. А это значит, можно дурачиться, шутить, прикалываться, смеяться, баловаться, и вам за это ничего не будет. Этот день является самым веселым и позитивным праздником в году.

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Мы желаем вам больше улыбок и отличного настроения в День смеха и предлагаем вам смешные, добрые, милые и оптимистичные поздравления с 1 апреля в стихах и смс.

Лучшие поздравления на 1 апреля 2019 в стихах

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Пожелания в День смеха:

Счастья, радости, успеха.

Пусть сбываются мечты.

Здоровья, мира, теплоты!



Пусть улыбки будут чаще,

А дорога жизни — слаще.

Пусть тоска уходит прочь,

Веселье будет день и ночь!

Открытки с 1 апреля: приколы и стихи Фото: Pixabay

Веселые шутки на 1 апреля

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В этот день совсем не грех

Рассыпать повсюду смех

Над народом подшутить,

Чтоб друзей развеселить.



Так что смейтесь дружно, люди.

Шутка пусть не злобной будет,

Пусть улыбка до ушей –

Хоть завязочки пришей!

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1 апреля 2019: лучшие пожелания друзьям

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Что пожелать тебе в день смеха?

Веселья, радости, успеха,

Дней позитивных и счастливых,

Друзей надежных, не фальшивых,

Еще — почаще улыбаться

И жизнью этой наслаждаться!

Веселые поздравления с 1 апреля в смс

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Скорей в День смеха улыбнись

Лишь для того, чтоб жить счастливо,

Ведь смех нам продлевает жизнь!

Нам нужно больше позитива!

Позитивные картинки и открытки с 1 апреля Фото: Pixabay

1 апреля: шутки в смс

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Звенит пусть колокольчиком,

Гремит раскатом грома –

Сегодня можно смех дарить

Друзьям, родным, знакомым.



Задор, здоровье, радость

Пусть всем приносит смех,

Тот, кто смеется, будет

Пускай счастливей всех.

Добрые розыгрыши на 1 апреля для близких

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Желаю, чтоб в День смеха вы забыли

Про трудности, заботы и дела.

Чтобы друзья по-доброму шутили,

Чтоб день был полон света и добра.



Чтоб 1 апреля вы повсюду,

Встречали радость, шутки, болтовню.

Ведь подшутить вот так, чтоб не обидеть,

Возможно лишь единожды в году!

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